Трамп не стал провожать Зеленского до машины и улетел сразу после встречи

Закончилась закрытая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер не стал провожать украинского коллегу к автомобилю и улетел сразу после того, как Зеленский покинул Белый дом.

Трамп покинул Белый дом на вертолете. Встреча в закрытом формате длилась дольше запланированного, поэтому ланч прошел без президента США и его украинского гостя. В меню значился салат с артишоками и тертым фенхелем, жареная курица с бататом, фрикасе, яблоки и карамельный шифон с мороженым.

Когда Зеленский покидал Белый дом, журналисты попытались задавать вопросы, но украинский лидер их проигнорировал и сразу сел в автомобиль. Предположительно, в ближайшее время Зеленский проведет пресс-конференцию. Разговор между главами Украины и США продлился около двух часов.

Журналисты отметили одну деталь, которую посчитали унижением для украинской делегации. Глава Пентагона США Пит Хегсет появился за столом переговоров в галстуке с яркими полосами белого, синего и красного цветов — расцветке российского флага. Официальных комментариев от представителей американского Министерства войны по этому поводу не поступало.