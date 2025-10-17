Зеленский кошмарно опозорился прямо перед встречей с Трампом

Зеленский опоздал на встречу с Трампом в Белом доме почти на полчаса

В Вашингтоне переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начались с опозданием. Украинский лидер позволил себе задержаться почти на полчаса, как сообщил Fox News .

У парадного входа Белого дома к моменту приезда Зеленского уже выстроились морские пехотинцы, готовые к приему делегации. По протоколу, на переговоры выделено всего два часа — 28 минут из них украинский лидер уже потратил впустую.

Встреча политиков пройдет в закрытом режиме. Трамп при виде Зеленского вновь сделал комментарий о его костюме.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы военного сотрудничества, включая возможные поставки американских ракет Tomahawk и другие аспекты взаимодействия в рамках продолжающегося конфликта на Украине. Визит Зеленского в США также начался с конфуза.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил, что рассчитывает «положить конец конфликту» и намерен продвинуть мирный процесс.