Гагаузы: откуда взялся и как живет таинственный народ Балканского полуострова

Гагаузы — один из самых таинственных народов. Никто не знает, откуда они пришли на Балканы, их язык веками обходился без письменности, но все традиции и верования удалось сберечь. Все о наследниках степного волка, виноделах и мафиози — в материале 360.ru.

Арест Евгении Гуцул Главе Гагаузии Евгении Гуцул молдавские власти не позволили вылететь в командировку в Турцию. Без объяснения и предъявления ордера силовики отобрали у чиновницы паспорт, а после отправили под стражу на 20 суток. В здании правительства автономной республики также безо всяких объяснений устроили обыск. Гуцул известна как сторонник укрепления отношений с Россией и приезжала на встречи с Владимиром Путиным. Также глава Гагаузии неоднократно критиковала евроинтеграцию, которую проводит президент Молдавии Майя Санду. Та отвечает чиновнице обвинениями как в уголовных, так и в политических преступлениях. Сейчас в Гагаузии проходят акции в поддержку башкана (так там называют руководителя автономии). Активисты подчеркнули, что именно народ выбрал путь восстановления отношений с Россией, а преследования Гуцул — попытка запугать несогласных с молдавскими властями.

Фото: Евгения Гуцул. Bocharov Denis/news.ru / www.globallookpress.com

Кто такие гагаузы Первое, что сразу упоминают, говоря о гагаузах: никто не знает, откуда они взялись. По одной версии (а их более двух десятков!), это как раз и есть коренное население Балкан. Они ассимилировались с неким древним и неизвестным кочевым племенем и взяли от него тюркский язык. Либо были просто отуреченными болгарами.

Возможно, гагаузы — потомки средневековых кочевников из Северного Причерноморья: огузов, печенегов (да, тех самых ), куманов. Либо они потомки турок-сельджуков, переселившихся в XIII веке из Малой Азии на север Балканского полуострова, где вместе с половцами (да, теми самыми ) основали Огузскую державу. Сами гагаузы называют себя потомками тюрков-булгар, в VII веке съехавшими с Волги на Балканы. Генетики попытались внести немного ясности, но обнаружили турецкие, греческие и татарские корни. Лингвисты подтверждают тюркское происхождение гагаузов и их языка. Он, кстати, немного похож на турецкий и крымско-татарский.

Фото: Эмблема «Гагаузский народ». И. Зенин / РИА «Новости»

Гагаузы на Балканах: история Первые достоверные источники свидетельствуют, что гагаузы расселились на Балканском полуострове приблизительно в Х веке. Периодически они мигрировали из-за войн, особенно из-за противостояния между Османской и Российской империями. Наконец, в XIX веке россияне предложили им переселиться в Бессарабию. Однако память у гагаузов оказалось не слишком хорошей, и в 1906 году они решили, что это их собственная земля. Попробовали организовать независимую республику, но царские власти навели порядок за пять дней. Отделиться, а точнее — присоединиться к Румынии, удалось только в начале 40-х годов, да и то на пару лет.

Фото: Комрат, Гагаузия. Michael Runkel / www.globallookpress.com

Незадолго до начала Второй мировой войны Бессарабия стала советской и вошла в Молдавскую ССР. Во время войны, с 1941 по 1944 год, снова побыла частью фашистской Румынии, затем вновь «переехала» в Молдавскую Республику. Там и сидели гагаузы до 1990 года, пока не стали независимой Гагаузской Республикой в составе СССР. Молдаванам такая самостоятельность сильно не понравилась, дело наверняка кончилось бы гражданской войной, но снова вмешалась советская власть. Из умирающего СССР в регион послали военных, которые четыре года сдерживали конфликт. После гагаузы договорились с Молдавией и стали ее автономным образованием.

Фото: Митинг гагаузов города Комрат, 1 июня 1989 года. И. Зенин / РИА «Новости»

Язык гагаузов Можете смеяться, но как точно неизвестно происхождение гагаузов, так неясно и значение их самоназвания. По народным поверьям, оно образовано от слияния двух слов: «гага» — «клюв», или «нос», «уз» — «прямой». Дескать, путь их такой же прямой, как клюв птицы, и согнуть его никому не удастся. Есть и другое предположение. Поскольку гагаузы, весьма вероятно, происходили от племени огузов, их называли по-тюркски «гек-огуз» — «синие», или «небесные огузы». При чем тут такой цвет, непонятно, но точно известно, что до середины XX века у гагаузкого языка не было письменности. Ее подарила гагаузам советская власть. В 1957 года указом Президиума Верховного Совета Молдавской ССР на основе кириллицы появилась письменность гагаузского языка. Начали издавать словари, школьные учебники, книги. Сегодня официально используют алфавит на основе латиницы — ну тут кто бы сомневался. Но обычно говорят и пишут по-русски.

Фото: Указатель при въезде в республику Гагаузия. Michael Runkel / www.globallookpress.com

Волк — тотемное животное гагаузов Неофициальным символом Гагаузии был и остается степной волк. По древним верованиям, он был высшей силой и родоначальником этого народа. Поэтому считалось, что волка нельзя убивать, можно упоминать только шепотом, а его зуб на шнурке был непременным оберегом для мужчин от сглаза и нечистой силы. Волком гагаузы клянутся, он постоянный персонаж сказок и легенд, небесный житель. В конце осени в его честь наступает «волчья неделя». Люди пекли лепешки, смазанные медом, которые протыкали вилками — будто это следы волчих зубов. А домашнюю печь обмазывали глиной, чтобы «замазать рот и глаза» хищнику и он не нашел дорогу к людям. Нельзя было прясть, вязать, шить, пользоваться острыми предметами, лучше вообще не выходить из дома: волк учует и нападет. Со временем волчий праздник согласовали с христианскими традициями и передвинули на три дня перед Рождественским постом и на три дня после его начала. Именно голова степного волка была изображена на первом флаге независимой Гагаузии. После слияния с Молдавией его заменили на трехполосный со звездами — дескать, такое полотнище «отражает демократические начала, исторические традиции равноправия, дружбы и солидарности». Но будем честны: первый вариант куда круче.

Фото: Флаг Гагаузии, принятый 19 августа 1990 года / Публичное достояние 1/2 Фото: Флаг Гагаузии, принятый 31 октября 1995 года / Публичное достояние 2/2

Религия, традиции и обычаи гагаузов Гагаузы исповедуют христианство, но оно густо замешано на разнообразных народных верованиях. Например, в канун Дня святого Николая мужчины обмазывались сажей и в женских нарядах ходили по домам. Визит ряженых сулил удачу, поэтому гостям всегда были рады. В сам праздник, который, кстати, считался сугубо мужским, к столу подавали множество рыбных блюд. Заливное и пшеничная каша с рыбой считались жертвоприношением святому. Те, кто был в этот день именинником, устраивали шумное застолье. Перед Днем святого Андрея в домах обмазывали чесноком косяки, а хозяева натирали пахучей приправой руки и лицо, чтобы уберечься от нечистой силы. Почитают гагаузы и петуха: он украшает ворота и крыши домов, ткани и домотканые ковры. Птица означает оседлую жизнь, бдительность и справедливость, символизирует Христа с новой верой (возвещает новый день), христиан, проповедников, Воскресение.

Фото: Праздник в гагаузском селе Бешалма, 1971 год. Федоров / РИА «Новости»

Свадьба в Гагаузии Один из самых важных праздников гагаузов — свадьба. Обычно она длилась три дня, гуляли все: родня, соседи, знакомые, прохожие. Торжество непременно проходило в доме невесты. Женщины наряжали ее в зеленые одежды, вместо фаты вплетали в волосы герань как символ невинности и чистоты. Кстати, свадьбы у гагаузов устраивались или договором между родителями, или побегом, или похищением. В первом варианте парень рассказывал домочадцам, какая девушка ему приглянулась. Те выясняли всю подноготную ее семьи и, если все было в порядке, шли свататься поздно вечером либо рано утром, чтобы в случае отказа не опозориться у всех на глазах. Разговор стороны вели иносказательно: обсуждали продажу домашней птицы или другой живности. Но когда уговаривались, сватам давали платье девушки, чтобы по его меркам сторона мужа сшила свадебный наряд. Отказывали деликатно: говорили, что приданое не собрано или невеста еще мала. Решающее слово было за бабушками молодых.

Фото: Гагаузы. И. Зенин / РИА «Новости»

Побег либо похищение общество порицало, и недаром. Ведь даже если все это было фикцией и жених с невестой, а также их родня согласились на брак, такой маневр позволял существенно сэкономить на свадьбе и обойтись без пышных гуляний. Зато в браке царил суровый патриархат: жена на людях была обязана идти в нескольких шагах позади мужа и уступать дорогу всем мужчинам старше семи лет. Беременные и роженицы считались нечистыми. После рождения ребенка женщинам 40 дней запрещали ступать на пол или землю босыми ногами. Мужчинам запрещали ругаться матом при жене и отпускать скабрезные замечания. Женщины же не могли вмешиваться в общий разговор. Жаловаться на мужа считалось большим грехом и неуважением, как, впрочем, и давать ему советы. Зато вдова, вышедшая замуж вторично, имела больше прав и могла уйти по собственной воле.

Фото: Гагаузы в национальной одежде. Danyalov, «Википедия» / Публичное достояние

Современные гагаузы в Молдавии: как они живут Сегодня Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии. В него входят 32 села и три города — Вулканешты, Чадыр-Лунга и столица Комрат. Сельское население занимается скотоводством, виноделием и земледелием. Приблизительно 10 тысяч живут в Кишиневе, а в общем на территории молдавского государства проживают более 147 тысяч человек. Немало людей осели на Украине, в Болгарии, Греции, Румынии и других странах. Согласно последней переписи, в мире примерно 250 тысяч гагаузов.

Фото: Гагаузские дружинники. Олег Ласточкин / РИА «Новости»

Что такое «гага ностра» Гагаузы оставили о себе недобрую память на просторах СНГ и в соседних странах в 90-х годах XX столетия. В то беззаконное время они сбились в самые жестокие группировки, держались обособленно от остального криминального мира и не подчинялись ворам в законе. Их старались не трогать ни бандиты, ни стражи порядка. Именно милиционеры Одесской области нарекли банды гагаузов «гага ностра» — по аналогии с сицилийской мафией «коза ностра». Жители Бессарабии устраивали налеты на склады в России, на Украине, в Румынии и Болгарии и выносили все подчистую. Говорят, они до сих пор промышляют подобным и не брезгуют кражами банкоматов. Тащат товар с оптовых рынков, складов. Именно они в 2017 году похитили удобрения на несколько миллионов долларов со склада винницкой агрофирмы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Считается, что гагаузы контролируют знаменитый одесский рынок «Седьмой километр» и верховодят в криминальном мире Болгарии и Румынии.