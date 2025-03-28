Главу Гагаузии Евгению Гуцул арестовали на 20 суток
Суд Молдавии арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
Молдавский суд удовлетворил запрос прокуратуры и отправил лидера Гагаузии Евгению Гуцул под стражу на 20 суток. Об этом сообщил «Sputnik Молдова».
Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева и отобрали паспорт, когда она собиралась вылететь в командировку в Турцию. После этого в столице Гагаузии — Комрате — и в самом Кишиневе начались протесты ее сторонников.
Впоследствии сотрудники Антикоррупционного центра Молдавии прибыли в здание правительства автономной республики с обысками. При этом, по словам замглавы автономии Виктора Петрова, они не предъявили ни ордеров, ни других документов.
Кроме того, адвокат Сергей Морару заявил, что Гуцул задержали по одному уголовному делу, а арест пытаются запросить по другому, что незаконно.