Главу Гагаузии Евгению Гуцул арестовали на 20 суток

Молдавский суд удовлетворил запрос прокуратуры и отправил лидера Гагаузии Евгению Гуцул под стражу на 20 суток. Об этом сообщил «Sputnik Молдова» .

Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева и отобрали паспорт, когда она собиралась вылететь в командировку в Турцию. После этого в столице Гагаузии — Комрате — и в самом Кишиневе начались протесты ее сторонников.

Впоследствии сотрудники Антикоррупционного центра Молдавии прибыли в здание правительства автономной республики с обысками. При этом, по словам замглавы автономии Виктора Петрова, они не предъявили ни ордеров, ни других документов.

Кроме того, адвокат Сергей Морару заявил, что Гуцул задержали по одному уголовному делу, а арест пытаются запросить по другому, что незаконно.