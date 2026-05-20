Футболки с цитатами Путина ушли в народ: когда политика стала модным трендом?

Политики все чаще становятся не только героями новостей, но и продвигают тренды в одежде. С подачи президента России Владимира Путина женщины начали скупать кокошники, а создатель свитера с надписью «СССР» — министр иностранных дел Сергей Лавров приехал в нем на Аляску — столкнулся с небывалым ростом заказов. Как политическая элита задает тренды, которые становятся частью массовой культуры, узнал 360.ru.

Как политика отрегулировала моду

Посетители открывшегося в Харбине X Российско-китайского «Экспо» заинтересовались одеждой с цитатами президента Владимира Путина и его личной подписью. Об этом заявила генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова: только за первые часы одежда с цитатами главы государства стала лидером продаж. «Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой „Надо обязательно смотреть в будущее“», — сказала Виртуозова и добавила, что только наццентр имеет право на выпуск одежды с цитатами президента и подписью. По ее словам, спрос на представленные товары оказался настолько велик, что делегация опасается: привезенных товаров не хватит.

В августе прошлого года фотографии главы МИД Сергея Лаврова из Анкориджа в свитере с надписью «СССР» облетели все мировые СМИ. Предмет одежды для министра выпустил челябинский бренд «Сельсовет». Его основательница Екатерина Варлакова в комментарии 360.ru заявила, что такой рекламы никто в компании не ожидал, и добавила, что в связи с ростом заказов придется работать без выходных.

Футболки с патриотическими лозунгами предпочитает и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Одежду у политика отбирает супруга — первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова. В беседе с Life.ru она отмечала, что носит футболки мужа сама.

В прошлом году Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поддержал молодых девушек, которые начали носить кокошники. Спрос на эти головные уборы тут же значительно вырос.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ в комментарии 360.ru заявили, что кокошники стали хитами продаж, увеличив оборот на 110%, а по сумме — на 84%. Повышенным спросом также пользовались платки и платья в народном стиле. Политики диктуют тренды на одежду и в других странах. Фраза президента США Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») привела к появлению огромного количества красных кепок с надписью MAGA. Это стало настоящим внутриполитическим брендом. Толчок к слиянию политической айдентики с уличной одеждой дал бывший американский лидер Барак Обама во время первой предвыборной кампании. Худи и футболки с лозунгом Hope («Надежда») стали для многих американцев обыденностью.

Когда исчезли границы между политикой и массовой культурой

Известные политики уже давно стали частью мировой массовой культуры, которую рынок успешно монетизировал. Об этом в комментарии 360.ru заявил член Гильдии маркетологов Николай Григорьев. В качестве примера он привел фотографию кубинского революционера Че Гевары, который, несмотря на свои антикапиталистические взгляды, оказался самым тиражируемым образом на футболках в буржуазных странах. Так образ борца превратился в коммерческий бренд.

Крупные политики всегда становятся фигурами современной массовой культуры. Их образы используют везде, а особенно сейчас, когда появились системы искусственного интеллекта. И Путин, и Трамп, и Си Цзиньпин известны всему миру, поэтому они пользуются популярностью. Николай Григорьев

Специалист отметил, что при создании политического мерча используют не только крупных деятелей, но и уровнем ниже, хотя на мировой выходят далеко не все. «В каком-нибудь французском городе точно используют образ мэра на принтах для футболок в зависимости от того, хороший он или плохой. Но дальше эта одежда не уходит. А Путина, Трампа и Си Цзиньпина как мировых деятелей знают все», — сказал Григорьев.

Маркетолог отметил, что гораздо интереснее ситуация со свитером Лаврова с надписью «СССР»: такой страны уже давно нет, а память о ней живет в массовой культуре. Это значит, что люди помнят, какую могучую силу представляло собой государство. «Границы между политической символикой, массовой культурой и коммерческим мерчем больше нет. Она полностью размыта. Это начало происходить еще с конца XX века. Политтехнологи это хорошо понимают и используют в работе», — добавил Григорьев. Подводя итог, он обратил внимание, что в современном мире любая крупная известная фигура вне зависимости от поля деятельности — политика, спорт, наука или искусство — становится артефактом цифровой массовой культуры.

Политика стала современным рок-н-роллом

Интерес к политике у россиян начал возникать в конце 2000-х годов, когда люди пережили свою усталость от потрясений 1990-х. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Олег Ведутов. Тогда вернулись шутки на околополитические темы, а вместе с ними и возник мерч с самыми харизматичными деятелями, потому что остальные для людей оказались неинтересны.

Это как с рок-н-роллом, когда исполнителя таскали по эфирам, снимали тысячи клипов с миллионами бюджетов, а популярности не было. А есть люди, которые рождены для экрана и обладают харизмой. Также и с политиками: есть масса деятелей, которых активно продвигали, но они пропали, потому что пресные и скучные. А за Лавровым и Жириновским все видели субъектность. Олег Ведутов

Отвечая на вопрос о грани между политической символикой и коммерческим мерчем, политолог заявил, что вопрос сложный с точки зрения авторских прав. Некоторые известные выражения уходят в народ, но делать с ними одежду не всегда правильно. «Это как знаменитое выступление Лаврова, которое всем очень нравится. Оно нецензурное, и копирайт на него поставить нельзя. Но его использование осталось в такой серой юридической зоне», — сказал Ведутов. По его словам, выпускающим подобную одежду нелишне иметь хорошую команду юристов, чтобы в случае возникновения претензий они могли отбиться, или хорошие политические связи среди в политической элите. Остальные занимаются выпуском такого мерча на свой страх и риск.