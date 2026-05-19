Свитшоты с цитатами Путина вызвали ажиотаж у китайских покупателей

Свитшоты с цитатами президента России Владимира Путина стали хитом продаж на Российско-китайском «Экспо» в Харбине. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

«За первые часы мы видим, что номер один — продажа одежды с цитатами президента. Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой „Надо обязательно смотреть в будущее“», — поделилась Виртуозова.

Одежда с русскими надписями так понравилась посетителям, что российская делегация беспокоится: товар может закончиться.

Кроме того, на выставке хорошо раскупают оренбургские и павлово-посадские платки, а также неваляшки из соболиного меха. Успех привлек внимание китайского бизнеса: представители ТЦ в Пекине захотели открыть похожую площадку у себя.

Виртуозова также рассказала о планах: в 2028 году филиал центра с универмагом откроется на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. А 4 ноября 2029 года в центре Москвы заработает новое здание Национального центра «Россия».

Юбилейное 10-е российско-китайское «Экспо» открылось в Харбине и продлится с 17 по 21 мая. По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, обмен культурой и технологиями между странами даст возможности для развития государств в современном мире.