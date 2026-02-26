Жена Дмитриева раскрыла, куда исчезают его футболки после переговоров

Первый заместитель гендиректора «Иннопрактики» и супруга спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева Наталья Попова всегда забирает себе знаменитые футболки супруга, украшенные его патриотическими лозунгами. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru .

Речь идет о футболках, которые Дмитриев носит на переговорах. Обычно на них написаны патриотические фразы. Например, «Россия — страна, которая ничего не боится».

«Я у него потом эти футболочки забираю, говорю: „Дай поносить“», — заявила Попова.

Жена Дмитриева отметила, что супруг не обсуждает с ней переговорную деятельность. Муж строго соблюдает конфиденциальность и никогда не разглашает подробности прошедших встреч.

«То, что должно оставаться секретным, остается секретным», — объяснила Попова.

Кирилл Дмитриев не единственный, кто появлялся на публике в подобной одежде. Например, глава МИД России Сергей Лавров надевал свитер с надписью «СССР».