«Говорю — дай поносить». Жена Дмитриева раскрыла, куда исчезают его легендарные футболки
Первый заместитель гендиректора «Иннопрактики» и супруга спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева Наталья Попова всегда забирает себе знаменитые футболки супруга, украшенные его патриотическими лозунгами. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.
Речь идет о футболках, которые Дмитриев носит на переговорах. Обычно на них написаны патриотические фразы. Например, «Россия — страна, которая ничего не боится».
«Я у него потом эти футболочки забираю, говорю: „Дай поносить“», — заявила Попова.
Жена Дмитриева отметила, что супруг не обсуждает с ней переговорную деятельность. Муж строго соблюдает конфиденциальность и никогда не разглашает подробности прошедших встреч.
«То, что должно оставаться секретным, остается секретным», — объяснила Попова.
Кирилл Дмитриев не единственный, кто появлялся на публике в подобной одежде. Например, глава МИД России Сергей Лавров надевал свитер с надписью «СССР».