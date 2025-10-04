Сегодня 18:45 Кокошники и их магическая сила. Что скрывается за русским народным аксессуаром? 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Кокошники набирают популярность у россиянок — этот тренд оценил сам президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Девушки массово скупают стилизованные аксессуары на марктеплейсах. С чем это связано — в материале 360.ru.

Что сказал Путин о кокошниках Пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» состоялась 2 октября 2025 года. От своего ближайшего окружения российский лидер узнал, что молодежь носит кокошники на вечеринках — это порадовало Путина. «Мне говорят, сейчас у нас возрождается традиция: молодые девушки ходят на мероприятия, в бары, в кокошниках, в русских нарядах. Это не шутка. Это значит, что, несмотря на все попытки разложить наше общество изнутри, наши противники не добиваются своих целей, а эффект обратный происходит», — отметил глава государства.

Фото: РИА «Новости»

История кокошника Когда именно появился кокошник — неизвестно, но еще до Крещения Руси женщины носили похожий на него головной убор. В Древней Руси существовали и другие традиционные головные уборы, но их могли носить только замужние женщины. Кокошник же надевали и свободные девушки. Но со временем и этот элемент гардероба перекочевал к замужним. Тем, кто ходил в невестах, достались венцы — они не закрывали волосы. Женщины в браке должны были это делать, чтобы не вызвать падеж скота, такие были суеверия. Уже в Российской империи кокошник стал таким, каким мы его знаем сейчас. Сначала головной убор буквально вырезали из боярского и дворянского гардероба, затем он с триумфом туда вернулся.

Интересно Петр I хотел усовершенствовать общество отказом от традиционного образа жизни. Мужчинам запретили носить бороды, а женщинам — кокошники. Однако ограничения коснулись приближенных императора, тогда как крестьянки и купчихи все еще могли красоваться в традиционном головном уборе. Петр I хотел усовершенствовать общество отказом от традиционного образа жизни. Мужчинам запретили носить бороды, а женщинам — кокошники. Однако ограничения коснулись приближенных императора, тогда как крестьянки и купчихи все еще могли красоваться в традиционном головном уборе.

Постепенное возвращение кокошников в дворянский гардероб началось с Екатерины II, но настоящий взрыв популярности убора произошел во время Отечественной войны 1812 года. Тогда дворянки, которые в совершенстве знали французский, вдруг примерили купеческо-крестьянский женский наряд и полюбили его на долгие годы. С 1834 года кокошник стал частью женского придворного мундира, согласно закону Николая I.

Фото: РИА «Новости»

Символика кокошника Название «кокошник» произошло от древнерусского «кокошь» — курица, наседка. По старинному обычаю головной убор стал не просто украшением, но и знаком семейного статуса, уважением к обрядам и женской чести. В древности кокошники нередко наделяли обережными свойствами. Считалось, что аксессуар защищает хозяйку от зависти и хранит ее красоту. Праздничные варианты делали особенно нарядными — с вышивкой, серебряными и золотыми нитями, инкрустацией бисером, жемчугом и полудрагоценными камнями. Украшения были показателем достатка: чем богаче ткань и сложнее орнамент, тем выше статус хозяйки. Иногда к убору крепили вуаль или убрус, чтобы придать образу таинственности.

Фото: РИА «Новости»

Что еще символизировал кокошник: небесный свод и связь с высшими силами. Вариант кокошника в виде полумесяца символизировал небесный свод, а высокий — связь с высшими силами;

плодородие и благополучие. На кокошнике изображали солнце, которое символизировало жизнь, энергию и плодородие, растения, символизирующие плодородие и процветание, животных и птиц, олицетворяющих силу, мудрость и связь с природой;

магический смысл. Орнаменты кокошника несли защиту семьи, символизировали верность.

Кокошники сегодня Сегодня кокошники действительно носят все больше девушек и женщин. Существуют повседневные варианты, представляющие ободок для волос с русским национальным акцентом. Такой аксессуар удобен и показывает всем вокруг, что девушка гордится своими корнями. Но есть и варианты класса люкс: например, традиционный русский кокошник с ручной росписью, убор из янтаря или хрусталя. Бывают кокошники, украшенные драгоценными камнями — шик XIX века. Кокошники были в моде еще с начала лета. Но теперь тренд «Турбо Русь» актуален как никогда, отметили авторы Telegram-канала Shot.

Фото: РИА «Новости»

Рост продаж кокошников в России Резкий рост спроса на товары в народном стиле, в том числе на кокошники, отметили маркетплейсы. «И по обороту, и в натуральном выражении в лидерах кокошники, они же лидируют и по динамике прироста — в текущем году их оборот вырос на 110% по сумме продаж и на 84% по проданным штукам по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Речь идет о сотнях тысяч проданных товаров на сотни миллионов рублей», — рассказали 360.ru в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ. Второе и третья место поделили платки и платья в русском народном стиле.

Их в текущем году купили на Wildberries на 75% и 108% больше по обороту соответственно. При этом в натуральном выражении продажи платков выросли на 106%, а платьев — на 75%. Wildberries&Russ

Сарафаны пока массовым спросом не пользуются, но их продажи выросли на 44% как по обороту, так и в натуральном выражении. Рост интереса к кокошникам заметили и в Ozon. «Интерес к кокошникам на Ozon за 2 октября вырос в 3,2 раза, а ассортимент — почти в два раза год к году. При этом за последние девять месяцев популярность головного убора выросла в 2,2 раза также год к году», — сообщили 360.ru в компании. Там добавили, что чаще всего покупатели выбирали красный, белый и черный цвета. «В топе регионов по популярности кокошников за последние девять месяцев оказались следующие области: Московская, Ростовская и Ленинградская. А пик продаж пришелся ближе к Масленице: 27 февраля 2025 года — рост заказов в 4,5 раза год к году», — добавили в Ozon.

Фото: РИА «Новости»

Подписчица Евгения рассказала 360.ru, как оказалась в тренде. «Если честно, я немножко удивлена, почему это стало популярно только сейчас. У меня уже давно есть кокошники, и не один. Причем первый я купила для какого-то мероприятия. <…> A второй я купила себе на ярмарке в Петербурге, когда была с подружками, и решила, что буду отмечать Новый год в кокошнике», — поделилась она. Она добавила, что аксессуар ей настолько понравился, что она гуляла в нем по городу.

Сидела в барах, кафе, ходила в музеи в кокошнике. Никто на меня странно не смотрел, все улыбались, кто-то вообще не реагировал никак. Никто не смотрел на меня как на городскую сумасшедшую. Евгения

Позже девушка увидела на Wildberries кожаный ободок в виде кокошника. «Купила, ходила в нем на работу, везде в своей повседневной жизни. <…> Странно, что только сейчас он стал популярный. Крутая вещь. Всем советую, классно, здорово. Почему все другие народы чтят свои традиции в одежде, в танцах, а мы почему-то забываем? Я, конечно, не агитирую танцевать хоровод, ходить в старославянских сарафанах, но я считаю, что, если подобрать стильно одежду и добавить наш кокошник, — это круто, супер, здорово», — заключила Евгения.

Фото: РИА «Новости»

Мнение стилиста Стилист, дизайнер и основатель by SKOROKHODOVA Анна Скороходова напомнила 360.ru о противоречивой истории кокошника. «Как раз в этой противоречивой истории и кроется дух русской женщины сильной, которая не ломается под гнетом различных проблем, сложностей, остается всегда яркой, привлекающей внимание и невероятно сильной», — отметила эксперт. Она объяснила, что несмотря на повышенный тренд на русскость, в молодые люди начинают анализировать: а как классические славянские рубахи, льняные платья в пол, рубахи с вышивками интегрировать в свой повседневный образ?

Фото: РИА «Новости»

Появляется масса вопросов, как смотреться стильно, а не старомодно и не привлекать ненужное, неправильное внимание. В данном случае молодые люди анализируют и понимают, что наиболее простое решение — быть сопричастным к этой русской истории, одеваться в тренде, поддерживать нашу культуру, но при этом выглядеть стильно — это использовать аксессуары. Потому что аксессуары гораздо легче интегрируются как в базовый, так и в праздничный гардероб, и они практически не спорят с другими вещами при грамотном сочетании. Анна Скороходова стилист

Кокошник — не только своеобразная отсылка к русской культуре, но и стильная деталь образа, которая может дополнить практически любой наряд. Стилист назвала три параметра, на которые следует опираться при выборе такого головного убора, как кокошник или его аналоги — ободок, повязка и другие: Размер. Чем более массивный головной убор, тем больше внимания он будет привлекать. В случае если с помощью аксессуара нужно лишь дополнить образ, стоит выбирать кокошник небольшого и среднего размера; Материал. Чем более базовый и понятный для окружающих материал, тем данный аксессуар будет смотреться более понятно. Это может быть текстильный материал, кожа, синтетические соединения. Парча, бархат, замша будут привлекать больше внимания. Декор и цвет. Чем больше декора — вышивки, бисера, жемчуга, различных цепей — тем более яркий и авангардный образ получится. Поэтому чем меньше декора, тем лучше для базового лаконичного образа. Базовые кокошники, ободки, повязки можно сочетать с романтичными платьями, классическими костюмами, посоветовала Скороходова. «Если у нас нарядный кокошник, <…>, но при этом достаточно силуэтный, мы четко прочитываем его форму, в таком случае данный кокошник мы можем носить вместе с такой же силуэтной и строгой одеждой. Это может быть стиль Power dressing, когда мы носим жакет с объемными плечами и брюки, либо платье по фигуре длины макси, то есть в пол», — добавила стилист.

Фото: РИА «Новости»

Самые авангардные, яркие кокошники нужно ность с яркими и насыщенными образами, подчеркнула эксперт. В заключение она добавила, что тренд будет набирать обороты. «Мода на все русское будет набирать обороты. Я вижу, что этот тренд впоследствии будет приобретать все большие масштабы, однако не забываем о понятии уместности и не превращаем вот данное направление в сюрреализм, в какой-то сюр, а наоборот, стараемся это демонстрировать достойно и интегрировать в собственный стиль, в собственное прочтение, чтобы вам было комфортно носить это», — заключила Скороходова.