«Такой рекламы мы не ждали»: основатель бренда «Сельсовет» рассказала о свитере Лаврова

Свитер прибывшего на Аляску министра иностранных дел Сергея Лаврова с надписью «СССР» выпустил челябинский бренд «Сельсовет». Его основательница Екатерина Варлакова в комментарии 360.ru рассказала, что МИД заказал небольшую партию для сотрудников.

Она пояснила, что догадывалась — один из предметов одежды предназначен для министра, но совсем не думала, что Сергей Лавров наденет его для поездки на саммит на Аляску.

«Мы были в каком-то полном недоумении, шоке и радости от происходящего. И испытывали гордость от того, что один из ведущих мировых дипломатов надел наш свитер на такое крупное мероприятие. Но теперь нам придется работать без выходных. Такую рекламу мы точно не ожидали», — призналась Варлакова.

Основательница бренда подчеркнула, что Министерство иностранных дел закупило небольшую партию свитеров. Когда сотрудники подбирали размеры, то поняли, что один из них предназначен для министра.

«МИД вышел на нас сам. Мы предполагали, что один из свитеров предназначен Сергею Викторовичу, но не думали, что он наденет его на саммит на Аляске», — сказала собеседница 360.ru.

На свитер с надписью «СССР» Лаврова обратили внимание российские журналисты, встретили главу внешнеполитического ведомства в аэропорту Анкориджа. В ходе общения с ними глава МИД заявил, что у него нет никакого волнения от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.