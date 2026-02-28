«Эпическая ярость» Трампа: как бомбы и «томагавки» усмирят Иран?

Израиль 28 февраля нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердили министр обороны еврейского государства Исраэль Кац и президент США Дональд Трамп. Чем грозит авантюра на Ближнем Востоке — в материале 360.ru.

Чем Трамп объяснил удары по Ирану Американский лидер Дональд утром 28 февраля заявил, что ВС Соединенных Штатов начали боевые операции на территории Ирана, причем речь идет о масштабной военной кампании. «Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил глава государства. Он назвал атаки «вынужденной мерой для защиты национальной безопасности», так как действия исламского государства представляют прямую угрозу для США, американских военных и баз за границей. Операция также нацелена и на ядерную программу страны. Среди задач — ликвидация нынешнего правительства Исламской Республики и «защита американского народа». «У этого террористического режима никогда не может быть ядерного оружия. Я скажу это еще раз: у них никогда не может быть ядерного оружия», — подчеркнул Трамп.

Президент США не исключил, что во время операции возможны потери — это часто случается на войне. Он призвал жителей Ирана оставаться в укрытиях и предупредил, что «бомбы будут падать везде». Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивной атаке на Иран, после чего в еврейском государстве ввели режим чрезвычайного положения. По данным агентства Fars, несколько ракет упали рядом с Тегеранским университетом и в районе Республики в центре столицы, взрывы звучали у аэропорта. Позже появилась информация об ударах в Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Тебризе и провинции Лурестан. Американская операция против Ирана получила название «Эпическая ярость». По данным газеты The Washington Post, атака на республику включает в себя запуск ракет Tomahawk с моря, с самолетов ВВС и ВМС США.

Израиль стал для США прикрытием? Неизбежность атаки США и Израиля на Иран стала понятна примерно неделю назад, так как сосредоточить огромную военно-морскую и авиационную армаду рядом с республикой и после этого просто отвести ее назад было невозможно, заявил 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. «Трамп нажимом заставил Израиль присоединиться, потому что срочной необходимости у него не было. Участие одновременно еще и Израиля в этой операции оправдывает с точки зрения американского законодательства решение Трампа. Это операция союзников», — добавил он.

Около 13 лет назад Трамп критиковал экс-президента США Барака Обаму за неспособность договориться с Ираном, но ему как раз это удалось. В 2015 году стороны заключили беспрецедентное соглашение с шестью международными посредниками, в список которых вошли постоянные члены Совбеза ООН и Германия.

Тогда это был Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагал, что никакого ядерного оружия у Ирана никогда не будет, а Иран ставил свою мирную ядерную программу под полный контроль МАГАТЭ.

Трамп тогда резко обрушился на это соглашение и на первом президентском сроке вышел из всеобъемлющего плана действий, сломав надежную ядерную сделку. «Сейчас он атаку против Ирана развязал вместе с Израилем. Скорее всего, Трамп настоял на том, чтобы Израиль присоединился. Израилю сейчас это не очень было нужно, он рассчитывал на то, что Трамп будет заниматься сектором Газа, поможет с этой стороны. И Израилю не нужно было ввязываться. Но чтобы объяснить, что это не какая-то политическая дурь со стороны лично Трампа, а операция союзников, что он поддерживает Израиль, потребовалась обоюдная акция», — объяснил эксперт.

По его мнению, конфликт может длиться не более 15 дней. «В пределах двух недель он может продолжаться, потому что больше просто боеприпасов не хватит и, кроме того, за это время внутри Соединенных Штатов будут предприняты действия, чтобы Трампа остановить», — допустил Станкевич. Скорее всего, президент будет действовать как следователи в плохих американских детективах, когда привязывают жертву к стулу, наносят удары и спрашивают: «Ну что, ты готов что-то подписать или в чем-то признаться? Ах, не готов? Тогда получи еще».

Выдержит ли «Железный купол» Иран пока дозированно отвечает на атаки Израиля. Но «Железный купол» страны, что давно очевидно, массированных атак не выдерживает и отдельные ракеты пропускает. «А там достаточно нескольких ракет на маленькую территорию, чтобы был значительный ущерб. Так что Израиль может стать одним из главных пострадавших», — заявил Станкевич. Он назвал происходящее на Ближнем Востоке трагическим эпизодом в международных отношениях с огромными последствиями. Чем бы ни кончился конфликт с точки зрения договоренностей между Ираном и США, последствия в любом случае будут тяжелыми.

Ударит ли Иран по авианосцам США Иран может попытаться ударить по авианосцам США, но сейчас у него нет достаточных военно-технических инструментов для этого. Буквально перед началом конфликта республика подписала важное соглашение с Китаем — тот пообещал поставить противокорабельные ракеты.

Самые современные — гиперзвуковые — летят на 300 с лишним километров. Могут на предельно низких высотах с огромной скоростью, обходя оборону авианосцев, наносить по ним удар. Но контракт только подписан, ракеты еще не поставлены. Если Иран выдержит эту атаку, то к следующему нападению со стороны Соединенных Штатов он будет готов бороться в том числе и с авианосцами.

Исламская Республика попытается перекрыть Ормзуский пролив, тем более что Трамп назвал одной из целей США Военно-морские силы ИРИ. «Они попытаются полностью уничтожить военный флот Ирана. Но предпринять сплошное минирование Ормзуского пролива может попытаться и он сам, и это в любом случае нанесет значительный удар по международной нефтяной торговле и в целом по торговым потокам, идущим через эту ключевую торговую артерию», — предупредил Станкевич. В таком случае нужно ждать серьезного скачка цен на нефть, как минимум краткосрочного. Что касается атак Ирана на нефтяные месторождения соседних стран, это практически невероятно. «Арабские государства, рядом находящиеся и добывающие нефть, сейчас на стороне Америки и Израиля не выступают и не заслужили каких-либо ударов по своим месторождениям, так что эта сторона исключена», — заключил специалист.

Чего добиваются Израиль и США Основная стратегическая цель США и Израиля — выбить главного противника на Ближнем Востоке, рассказал 360.ru военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. «Но если им удастся сместить руководство Ирана и вызвать общее восстание со стороны различного рода сепаратистов, то это был бы большой успех Израиля на Ближнем Востоке. Вторая цель — помочь Трампу выиграть промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут осенью этого года. То есть Трампу — с учетом провалов во внутренней политике — очень нужна небольшая победоносная война», — объяснил он.

Если США увязнут в конфликте, возможный плюс перечеркнет минусы. Трамп не хочет ввязываться в большую войну, он надеется разрешить все точечными ударами. Если Иран выстоит, многие страны присоединятся к антиимпериалистическому противостоянию против США, Израиля и коллективного Запада. Если Трампу удастся в течение недели или двух добиться своих целей, то затянется и конфликт на Украине, а Китай вряд ли решится на возвращение Тайваня в родную гавань.

США докажут свое недостижимое преимущество. Опять-таки все зависит от стойкости руководства и народа Ирана. Если сумеют выстоять против империалистической агрессии, это может привести к глобальным изменениям всего миропорядка.

Как планировали операцию против Ирана Согласований между Израилем и США до нападения на Иран было очень много. Еврейское государство давно толкало Трампа на военную авантюру в надежде решить собственные внутренние проблемы, отметил Никулин. По его словам, в израильском обществе далеко не все поддерживают агрессивные действия против соседей, что может спровоцировать массовую партизанскую войну со стороны террористических группировок против израильтян.

Думаю, Трамп и не надеялся, что иранское руководство полностью откажется от ядерной или ракетной программы. Переговоры велись, что называется, для проформы. Как в басне Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Трамп хочет повторить фокус с Венесуэлой.

Если Трампу удастся парализовать действия иранского правительства, у него будут развязаны руки для еще больших военных авантюр по всему миру. Слова президента США о том, что Иран атаковали якобы для защиты американского народа, вряд ли можно назвать правдой. «Иран никакой угрозы для американского народа не представляет. Иран может представлять некоторую угрозу для агрессивной политики Израиля. Это да. А вот американский народ слишком далеко находится, и иранские ракеты еще очень нескоро смогут долететь до территорий США», — заявил Никулин.

Ответ Ирана на атаку: какими будут последствия? Если Иран ударит по ядерным объектам Израиля, последствия могут быть серьезными. «В том числе долговременное заражение радиацией. Сам Израиль может оказаться зоной, малопригодной не только для инвестиций, но и вообще для проживания», — сказал военный эксперт. США целиком и полностью поддерживают Израиль, и без санкции американцев еврейское государство на такую авантюру не решилось бы. Россия, по словам Никулина, должна вести боевые действия точно так же, как это делают Израиль и США.

Если Зеленский оказался недоговороспособен, значит, он должен быть ликвидирован. Его должны устранить так же, как США устраняют всех недоговороспособных оппонентов.

Зеленского и его ближайшее руководство, подчеркнул собеседник 360.ru, нужно было ликвидировать сразу после того, как Украина выбросила в мусорное ведро Стамбульские договоренности.

Реакция России на эскалацию на Ближнем Востоке США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке, заявил МИД России. «Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что атаки осуществляются под прикрытием переговорного процесса, якобы призванного обеспечить нормализацию обстановки вокруг республики. «Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на [Израиле и США]», — заявили дипломаты. Неконтролируемая эскалация на Ближнем Востоке фактически побуждает страны по всему миру обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз. Россия потребовала немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.