Движение через Ормузский пролив полностью остановилось на фоне ударов Ирана

Движение нефтетанкеров в Ормузском проливе на юге Ирана фактически полностью остановилось. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на данные мониторинговых систем.

«Мониторинг международных систем отслеживания сообщает о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива», — указали в публикации.

Несколько европейских правительств попросили суда под своим флагом не проходить через пролив. Концентрация кораблей в районе минимальна.

Это произошло на фоне резкой эскалации в регионе. Соединенные Штаты начали полномасштабную военную операцию против Ирана при поддержке Израиля. В ответ КСИР нанес массированные ракетные удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне и базам в Катаре и ОАЭ.

Иран возложил ответственность за за эскалацию конфликта на США. СМИ Тегерана сообщили о гибели десятков детей при израильских ударах.