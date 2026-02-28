Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана

США начали масштабную операцию против Ирана. Об этом объявил президент страны Дональд Трамп в видеообращении.

«Вооруженные силы США некоторое время назад начали крупные боевые операции в Иране», — сказал он.

Трамп объяснил, что цель Штатов — защита американского народа и устранение непосредственных угроз с иранской стороны.

Глава Белого дома заявил, что после ударов по Ирану в прошлый раз США предупредили страну не возобновлять ядерную программу, но власти республики якобы отвергли предложения.

«Это всегда было политикой США и особенно моей администрации… И я это повторю. У Ирана никогда не может быть ядерного оружия», — подчеркнул он.

Трамп утверждает, что действия Ирана несут прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам и военным базам за рубежом. Он призвал КСИР сложить оружие, а иранцев — восстать и свергнуть правительство.

«Скоро Иран поймет, что могуществу США никто не смеет бросать вызов. Будет очень опасно, бомбы начнут падать повсюду», — добавил глава Белого дома.

Американские СМИ заявляли, что новые удары США будут масштабнее и мощнее, чем атаки по ядерным объектам Ирана в 2025 году.