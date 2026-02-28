США применили ракеты Tomahawk при ударе по Ирану

WP: США для ударов по Ирану применяют ракеты Tomahawk и истребители

Военные США для нанесения ударов по Ирану применили ракеты Tomahawk и большое число истребителей. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что продолжающаяся атака включает в себя запуск ракет Tomahawk с моря и ракет воздушного базирования с самолетов ВВС и ВМС США.

«Ожидается, что операция продлится как минимум до конца выходных в рамках многодневной кампании давления», — подчеркнул телеканал.

Пресс-служба МИД Ирана выдвинула обвинения США и Израилю в военной агрессии.

«США и Израиль нанесли удары по гражданским и военным объектам, грубо нарушив суверенитет и территориальную целостность страны. Мы считаем законным правом ответить на удары, иранские военные используют все возможности для этого», — подчеркнули в ведомстве.

В ответ на агрессию Иран провел ответную первую волну ракетных атак по Израилю.