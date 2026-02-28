Россия потребовала урегулировать ситуацию в Иране дипломатическим путем

Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в плоскость политико-дипломатического урегулирования. Об этом сообщила пресс-служба МИД .

В министерстве отметили, что масштаб военно-политических и пропагандистских приготовлений, которые предшествовали атаке США и Израиля против Ирана, говорит о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против Тегерана в нарушение норм международного права.

«Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и — не исключено — радиологической катастрофе», — отметили дипломаты.

В МИД добавили, что агрессоры стремятся разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату.

Ранее стало известно, что Иран пообещал сокрушительный ответ на удары Соединенных Штатов и Израиля.