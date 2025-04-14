Политолог Чирков: торговые войны с Китаем угрожают экономике США

Торговая политика администрации Дональда Трампа, направленная против Китая, может обернуться неудачей для экономики США. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков в интервью сайту «Известия».
По мнению эксперта, экономика КНР значительно опережает экономику Соединенных Штатов по уровню покупательной способности, превосходя ее примерно на треть. Такая ситуация делает борьбу Трампа практически бесперспективной.
Чирков подчеркнул важную роль Китая на рынке государственных облигаций США, отметив, что Китай способен оказать значительное влияние на внешнюю политику Америки посредством своей позиции кредитора. Более того, активная дипломатическая деятельность Поднебесной направлена на создание международного альянса, готового противостоять интересам США.
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