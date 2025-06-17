Жириновский предсказал страшный исход конфликта Израиля с Ираном

Жириновский: война между Ираном и Израилем приведет к ядерному удару

Политик Владимир Жириновский при жизни предсказывал возможную развязку конфликта между Израилем и Ираном с применением ядерного оружия. Об этом сообщило kp.ru .

Бывший лидер ЛДПР заявлял, что США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран с помощью «очень страшного оружия локального действия».

«Они будут зачищать всю территорию полностью. Могут всю страну снести, применением одного локального ядерного удара. Здесь будут самые страшные события», — заявлял Жириновский.

Он подчеркивал, что Соединенные Штаты способны полностью уничтожить иранскую инфраструктуру. При этом политик сомневался, что Иран успеет создать ядерное оружие до начала полномасштабного военного противостояния.

Жириновский также говорил и об о самой эскалации конфликта между Ираном и Израилем. По его словам, развитие событий на Ближнем Востоке может привести к началу третьей мировой войны.