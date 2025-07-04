Эксперт Пилько заявил, что США урезали помощь Украине из-за других военных направлений

Соединенные Штаты держат в уме сразу три военных направления. Украина для американцев — отнюдь не приоритетный регион. Такое мнение высказал директор коммуникационной группы «ЕКЦ» Алексей Пилько в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, в фокусе США Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, где нарастает конфликтная ситуация вокруг Тайваня.
«Украина — это третьестепенный театр для американце», — отметил Пилько.
Он добавил, что ограничение помощи киевскому режиму связано с тем, что американские власти посчитали остаток боеприпасов после войны между Ираном и Израилем. На этом фоне США приняли решение о необходимости восполнить собственные арсеналы.
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