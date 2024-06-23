Дружба КНДР дорогого стоит. Почему на самом деле США разозлила поездка Путина в Пхеньян

Отношения России и КНДР по итогам визита президента Владимира Путина в Пхеньян выйдут на новый уровень. Через Северную Корею российское государство укрепит связи с КНР и положение на востоке, заявил 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов.

Первое направление сотрудничества «Мы нашли партнера, восстановили отношения — более 20 лет не были на связи. С ориентацией России на Восток, безусловно, этот партнер становится для нас достаточно мощным», — заявил он. Сотрудничество с КНДР, сообщил Маркелов, разовьют в нескольких направлениях. Во-первых, в военно-техническом. Специалист объяснил, что с одной стороны, КНДР стала одной из самых вооруженных держав в мире, а с другой сохранила дефицит военных технологий.

Фото: Пресс-служба Кремля

«Скажем так, вооруженно она сильная, но это все, что называется, на старых дрожжах. Сейчас [Северная] Корея как страна, которая является возбудителем спокойствия на Востоке, в Азии и мире, нуждается в военных технологиях. Мы их можем дать, у нас все новенькое, от ракетно-космических сил до новейших технологий», — сказал специалист. Северная Корея, по мнению Маркелова, особенно заинтересована в технологиях, связанных с высокоточным ядерным оружием малой мощности и тактическим ядерным оружием. Он заявил, что в этом отношении Россия наравне с США и Китаем оказалась впереди планеты всей. Экономика и туризм Он заявил, что другим большим направлением сотрудничества станет экономика. КНДР сможет получать химические удобрения, продукцию нефтегазовой промышленности. «Экономика Кореи сложная, так сказать, примитивная, и она с удовольствием будет забирать у нас все, что можно. Начиная от нефтяных газовых историй и кончая пищевыми технологиями, простой передачей зерна. И в финансовой поддержке, то есть мы финансовый рынок тоже можем делать», — рассказал Маркелов. Третьим большим направлением сотрудничества станет геополитика. Собеседник 360.ru напомнил, что власти Северной Кореи выразили прямую всеобъемлющую политическую поддержку инициатив России.

Это дорогого стоит. Почему? Потому что через Северную Корею мы завязаны и на углубление отношений с Китаем. Страна номер один, благодаря которой Северная Корея живет и выживает, это Китай, и он тоже заинтересован. Корея является таким прокси-государством китайским. Сергей Маркелов

Политический советник заявил, что Китай в силу своей солидности, громоздкости и серьезности задействован во многих мировых политических процессах. И он не сможет вести себя как «политический хулиган». В отличие от КНДР. «Испытания ядерного оружия, баллистических ракет, да еще в сторону Японии что-нибудь направить. Китай не может себе такого позволить, поэтому для этого, естественно, политически важно иметь такой сателлит, как Корея. Через наши отношения с Северной Кореей мы имеем укрепление отношений с Китаем», — объяснил специалист. Важным направлением партнерства станет инфраструктурное. Маркелов назвал Северную Корею привлекательной страной с точки зрения туризма.

Фото: Пресс-служба Кремля

«Поток туристов, как ни странно, даже японских и китайских, в [Северную] Корею хороший. Почему бы в этот поток не запустить еще и русских туристов? Сейчас уже дальневосточные компании делают прямые туры, морские туры и так далее. Корея сама по себе очень интересная, потому что закрытая от мира, а все, что закрытое, всегда притягивает», — объяснил он. Реакция других стран Другие страны, по мнению специалиста, отреагируют на сближение отрицательно. Маркелов объяснил, что Запад создал вокруг КНДР определенный миф, выставив ее «ненормальной и агрессивной» страной. Хотя на самом деле, по его мнению, те же США с удовольствием взяли бы республику под свой контроль. Однако это уже сделал Китай, а теперь подключилась Россия. «Западный мир ее упаковал, безусловно, в проклятую страну, в совершенно ненормальную, под огромным количеством санкций. Причем понятно, зачем это сделано. Символизм Северной Кореи — это важная история влияния на востоке. С удовольствием, если бы была такая возможность, США тоже поборолись бы за влияние на Северную Корею», — заявил он. Собеседник 360.ru не согласился с тем, что КНДР стала главным нарушителем спокойствия на Дальнем Востоке. По его мнению, этим занимались Япония и другие страны под управлением США.