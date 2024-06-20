Путин не исключил поставок оружия КНДР

Россия не исключает возможность поставок высокоточного оружия КНДР, следуя примеру стран Запада, которые отправляют оружие Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

«Мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с КНДР, я и этого не исключаю», — сказал он.

Глава государства заявил, что в ответ на поставки оружия на Украину Россия может начать отправлять вооружение в другие страны. Только тогда Западу придется думать, где оно окажется потом.

Путин также подчеркнул, что властям Южной Кореи не о чем волноваться, так как Россия начнет оказывать военную помощь КНДР только в случае внешней агрессии. Президент отметил, в ходе общения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном вопрос о возможной помощи для проведения СВО не обсуждался.