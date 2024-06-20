В Китае сделали неожиданное заявление после визита Путина в КНДР

GT: визит Путина в КНДР показал, что Россия не боится санкций

Визит президента Владимира Путина в КНДР показал, что Россия и Северная Корея не одиноки и не боятся санкций. К такому выводу пришли авторы китайского государственного издания Global Times .

Один китайский военный эксперт заметил, что Россия развивает отношения с КНДР и подает сигнал США и их союзникам, что не боится затягивания конфликта, потому что страна не одинока.

А Северная Корея показывает, что санкционная стратегия Соединенных Штатов по изоляции безуспешна. КНДР не стоит бояться военных запугиваний, так как республика тоже не одинока, заметил источник издания.

Еще один собеседник Global Times — научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн. Он подчеркнул, что сотрудничество РФ и Северной Кореи может сосредоточиться на военной сфере и даже космической промышленности. По его словам, обе страны попытаются сконцентрировать внимание и на экономическом развитии.

Российский лидер посетил Пхеньян накануне. Там Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они подписали документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.