Меркурис: визит Путина в КНДР и Вьетнам стал катастрофой для США

Визит президента России Владимира Путина в КНДР и поездка во Вьетнам стали полным фиаско для внешней политики США. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил на YouTube-канале Duran.

«На Ближнем Востоке у нас кризис, который выходит из-под контроля, а Россия предпринимает дипломатические шаги, которые в Вашингтоне не могли предвидеть», — сказал он.

По словам эксперта, для Белого дома стало неожиданностью подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, ведь американские власти старались не допустить сближения этих стран.

Меркурис считает, что американская внешняя политика потерпела фиаско из-за того, что она придерживается ведению «вооруженных конфликтов и войн».

По данным издания Advance, визит Путина в КНДР показал США, что Россия стремительно укрепляет связи с партнерами. По мнению журналистов, вышедшие из-под американского влияния страны «переходят на другую сторону».