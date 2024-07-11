Сегодня 16:10 Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР Турэксперт Барзыкин рассказал, как туристы могут попасть в Северную Корею 0 17 11 Фото: imago stock&people / Global Look Press Путешествия

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Северная Корея — одна из самых закрытых стран, но даже туда можно отправиться в путешествие. Однако необходимо подготовиться к серьезным ограничениям, которые предусмотрены для иностранцев, и постоянному сопровождению гида.

Запреты под маской радушия

Посетивший в составе первой группы туристов Северную Корею Илья Воскресенский заявил, что сопровождавшие группу гиды оказались очень приветливыми и радушными, с готовностью отвечали на все вопросы, но при этом строго следили, чтобы ни один из иностранцев не уходил из их поля зрения. «Запрещали выходить из отеля, постоянно запрещали что-то фотографировать, отвечали на вопросы, уходя от реальности, сущности проблемы. Например, на вопрос, почему нельзя выйти из отеля, появляется отмазка, что мы не знаем корейский язык», — рассказал турист «Газете.ru». Воскресенский подчеркнул, что такое поведение принимающей стороны ему даже понравилось, так как позволило в полной мере почувствовать себя в полностью закрытой стране. Он добавил, что даже не расстроился, когда ему не дали сфотографировать пустые утренние улицы Пхеньяна.

Горнолыжный курорт Масикрен, куда россиян привезли для катания на лыжах турист назвал не похожим ни на один в мире. Он пояснил, что отсутствие международного опыта строительства трасс видно невооруженным взглядом.

Фото: Масикрен называют визитной карточкой КНДР. Xinhua / Global Look Press

«Установлены ограждения, которые абсолютно не безопасны для катания — человек, набирающий скорость на трассе больше 100 километров в час, может спокойно разбиться о них», — заявил Воскресенский. Он добавил, что подобных пробелов в организации курорта очень много и для привлечения туристов с ними надо бороться. Несмотря на все недостатки горнолыжных спусков, сам курорт россиянину понравился. Он пояснил, что никогда не видел ничего подобного. Это он назвал главной положительной стороной поездки. Весь тур продолжался четыре дня. В группу вошли 100 человек, каждый из которых заплатил за поездку 750 долларов. В стоимость вошли визы, авиабилеты и размещение.

Фото: Marijan Murat/dpa / Global Look Press

Гаранты безопасности

Прежде чем планировать поездку, стоит учесть, что Северная Корея — практически закрытое государство. В нее можно попасть в составе туристических групп или по приглашению, пояснил в разговоре с 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Иностранцев всегда сопровождают подготовленные люди — экскурсоводы, а иногда — специальная охрана из-за особого порядка посещения.

«Однако мне неизвестно, чтобы российский турист самостоятельно поехал в Северную Корею в индивидуальном порядке», — отметил он. Проводник следит за адекватным поведением туриста. Сопровождающий гид — гарант безопасности посетителя КНДР на территории страны.

Фото: Экскурсовод на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна / РИА «Новости»

Документы, необходимые для поездки туристом в КНДР Россиянам для въезда в Северную Корею необходимо иметь загранпаспорт и визу. Последнюю можно оформить через туристическое агентство в среднем за пять тысяч рублей. Обычно ее выдают на одну поездку. Помимо визы, турагентство оформляет специальное разрешение на посещение страны. Более того, недавно КНДР наконец отменила требования предоставления сертификата о вакцинации.

Фото: Pyeongyang Press Corps/Pyeongyang Press Corps/Pool via / Global Look Press

Сколько стоит путешествие в КНДР Полный тур, который включает в себя перелет, размещение в отеле и питание, может обойтись россиянам в 100 тысяч рублей. Причем это минимальная сумма, подчеркнул Барзыкин. «Туры очень небюджетные, потому что туризм в Северной Корее — очень узкий сегмент. В основном в стране туризма как такового попросту нет. Хотя у них очень большие планы по развитию этой сферы, но пока только в проектах», — объяснил он.

Фото: На улицах Пхеньяна / РИА «Новости»

Правила северокорейской таможни При получении визы обычно сразу выдают и форму для декларации валюты. Такую же форму нужно заполнить и при выезде из страны. Вывозить из КНДР деньги строго запрещено.

Интересно Ввоз и вывоз личных вещей разрешают. Но перед этим обязательно нужно внести все позиции в декларацию. Ввоз и вывоз личных вещей разрешают. Но перед этим обязательно нужно внести все позиции в декларацию.

Иностранцы могут положить в чемодан сувениры, подарки, изделия из драгоценных металлов, фото- и видеокамеры, часы и магнитофоны. Ноутбуки пограничники могут конфисковать, так как на них стоит запрет. Но если в декларации гаджет в перечень добавили, то при отъезде из страны его вернут владельцу.

Фото: Freepik

Деньги, телефон и интернет в КНДР Для иностранцев есть обязательное правило — в КНДР они могут расплачиваться за все товары и услуги только твердой валютой. Банковские карты в магазинах, кафе и других местах даже с международной платежной системой не принимают. Обменивать деньги следует только в официальных точках или в гостинице. Если турист купит валюту в «черном» обменнике по более выгодному курсу, всю сумму могут конфисковать, человека в лучшем случае депортируют, а в худшем — арестуют.

Фото: Местные жители на улицах Пхеньяна / РИА «Новости»

Интернет и сетевые технологии развиваются медленно и под строгим надзором государственных органов. Ввозить в Северную Корею телефоны разрешили лишь в 2013 году. Мобильного интернета в стране до сих пор нет. Но написать сообщение в Сети все же можно — некоторые гостиницы предоставляют к ней ограниченный доступ. Телефоны оперативных служб иностранцам не называют. Вернее, они им даже не понадобятся. Все возникшие проблемы и недоразумения за туристов решает сопровождающий гид.

Что еще нужно знать туристам, отправляющимся в Северную Корею КНДР, пояснил востоковед Станислав Тарасов, кардинально отличается от своего соседа — Южной Кореи. С этнической точки зрения, народ в странах единый, но с идеологической — между ними пропасть. Вторая — яркая, открытая, в каком-то смысле с западными ценностями. Северная Корея — с точностью наоборот. «КНДР сейчас открывается миру. Там живет очень доброжелательный и талантливый народ», — подчеркнул он. Тарасов отметил, что отношение северокорейцев к России всегда было позитивным и они хорошо знают историю нашей страны. Он напомнил о недавней встрече лидеров двух государств, которая продемонстрировала только «симпатию и интерес обеих сторон».

Запреты для иностранцев в КНДР Однако доброжелательность со стороны местных жителей не исключает определенные запреты для иностранцев. КНДР — страна, строгая в плане одежды, норм поведения в общественных местах и определенных правил порядка. Тревел-блогер Наталья Ансталь рассказала изданию News.ru, что в стране запрещены синие джинсы, так как в Северной Корее считают их признаком американизации. Пирсинг и волосы яркого неестественного цвета также могут вызвать проблемы.

Фото: РИА «Новости»

Отношение к фотосъемке Делать фотографии в КНДР можно, но с учетом определенных правил. Например, по данным из открытых источников, нельзя снимать солдат, военные объекты, контрольно-пропускные пункты и военную технику. Туристам запрещено фотографировать военные объекты, мосты и здания госучреждений.

Строго запрещено и фотографировать специализированные площадки, на которых часто действуют военные. Если у правила есть исключения, то об этом обязательно предупредят гиды.

Интересно Местных жителей фотографировать можно, но только с их разрешения. А заводить беседы и долго разговаривать с северокорейцами лучше не стоит. Местных жителей фотографировать можно, но только с их разрешения. А заводить беседы и долго разговаривать с северокорейцами лучше не стоит.

Уважение к государственной символике в КНДР Особое внимание и уважение стоит уделять символике страны. Любое действие с государственными плакатами, фотографиями вождя и постерами правительство может расценить как пренебрежение к власти и лично к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В 2016 году 21-летний американский студент Отто Уормбир сорвал агитационный плакат в гостинице. Его приговорили к 15 годам каторги. После года в тюрьме американца в состоянии комы вернули на родину, где он скончался.

Советы будущим гостям КНДР Есть несколько простых рекомендаций, которые следует соблюдать туристам при посещении Северной Кореи и учитывать при поездках в другие азиатские страны. Никаких босоножек. Не рекомендуют надевать открытую обувь, даже если на улице жарко. Находиться около старшего поколения с голыми ногами — верх неуважения к пожилым. Без спортивной обуви. В КНДР пренебрежительно относятся к кроссовкам и кедам. Мужчинам следует носить ботинки, женщинам — лодочки на небольшом каблуке или туфли с закрытой пяткой. Всегда при параде. Посещать музеи, библиотеки и другие исторические места иностранцам советуют в нарядной одежде. Кофты с открытыми плечами и шорты — признак невоспитанности и даже хамства. Минимум косметики. Макияж в КНДР носит, скорее, праздничный характер, нежели повседневный. Чтобы избежать лишних проблем, лучше воздержаться во время поездки от «боевого раскраса».