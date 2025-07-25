Сегодня 03:29 Храм войны. Как древний спор Таиланда и Камбоджи перерос в кровавые столкновения Политолог Солонников: конфликт Камбоджи и Таиланда выгоден третьим странам 0 0 0 Фото: Chen Gang/Xinhua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Напряженность между Таиландом и Камбоджей, которая зрела с конца мая, вылилась в вооруженные столкновения на границе. Под прикрытием артиллерийского огня тайские войска перешли границу с Камбоджей, захватили храм и пограничный пункт. О предпосылках конфликта и ситуации на сегодняшний день — в материале 360.ru.

Изначальные причины конфликта Таиланд и Камбоджа в течение полувека оспаривают принадлежность некоторых недемаркированных точек на протяжении сухопутной границы между странами. Первопричиной обострения перманентного конфликта в мае текущего года стал спор из-за территории храмового комплекса Пра Вихеар, рассказал «Газете.ru» востоковед Дмитрий Мосяков. По его словам, храм принадлежит Камбодже, это признали в ООН еще в 1962 году.

Фото: Chen Gang/Xinhua / www.globallookpress.com

«Однако одно дело — принадлежность храма, и другое дело — территория храмового комплекса, которая на самом деле достаточно обширная. Так вот, собственно, храм считается камбоджийским, но территория, на которой он находится, остается тайской», — пояснил политолог. Сложность в определении суверенитета территории храмового комплекса порождает «латентный конфликт», который периодически переходит в острую фазу. Подобные кризисы происходили в 2008 и 2011 годах. По мнению политолога, приграничные конфликты чаще всего связаны с внутренними неурядицами в странах. «Правящие круги разжигают территориальные споры и таким образом пытаются отвлечь население от глубоких внутренних проблем», — пояснил Мосяков.

Фото: Phal Lim/XinHua / www.globallookpress.com

Хронология конфликта Новый виток напряженности начался 28 мая, когда на спорной территории тайские солдаты обстреляли камбоджийский пост. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. После этого страны усилил военное присутствие на спорных территориях. В начале июня Таиланд сократил время работы пограничных переходов и укрепил военные посты на границе. В Камбодже запретили тайские фильмы и цифровые каналы, интернет-провайдеры снизили пропускную способность, связанную с соседней страной. Камбоджа также запретила импорт тайского топлива, газа, фруктов. В ответ Таиланд закрыл наземные пограничные переходы в семи провинциях.

Фото: Ploy Phutpheng/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В середине месяца стороны попытались договориться, премьер-министры Таиланда и Камбоджи провели приватный телефонный разговор с целью снижения напряженности. Переговоры завершились без соглашений по территориальным спорам. Конституционный суд Таиланда 1 июля приостановил полномочия премьер-министра Пэттонгтан Чинаватра. Через три дня в провинции Си Са Кет произошла конфронтация между камбоджийскими солдатами и тайскими рейнджерами. Инцидент исчерпал себя без последствий.

Фото: Ploy Phutpheng/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В середине июля в районе храма Та Муен Том в провинции Сурин произошла короткая стычка между тайскими и камбоджийскими войсками. Бывший тайский офицер ударил камбоджийского солдата, его задержали. Тайцу предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на иностранного военнослужащего. Туристов эвакуировали, посещение храма запретили. В это же время три тайских солдата подорвались на минах во время патруля вдоль границы. Один потерял ногу. Таиланд обвинил Камбоджу в установке новых мин, в ответ Камбоджа заявила, что мины — остатки прошлых конфликтов. Таиланд же настаивал, что это новые мины.

Фото: Li Yuhui/Xinhua / www.globallookpress.com

Обострение конфликта Фактически подрыв тайских солдат на минах послужил катализатором нового витка обострения. Таиланд 23 июля понизил дипломатические отношения с Камбоджей, посла отозвали из Пномпеня, из Бангкока выдворили камбоджийского дипломата Боевые действия возобновились в ночь на 24 июля. Началась перестрелка между тайскими и камбоджийскими военными на спорном участке границы недалеко от храма Та Моан Том. Таиланд обвинил Камбоджу в нападении и обстреле военной базы и гражданских объектов, что привело к жертвам среди мирного населения. Ракеты попали в тайский госпиталь в районе Пханом Донграк, погибли девять мирных жителей и несколько получили ранения. Из 86-ти приграничных деревень эвакуировали около 40 тысяч местных жителей.

Фото: Phal Lim/XinHua / www.globallookpress.com

В ответ Вооруженные силы Таиланда ударили по целям на территории соседнего государства, командование заявило о начале операции «Ютта Бодин» против Камбоджи. По целям, ответственным за артиллерийские и ракетные удары по гражданским объектам, отработали истребители F-16. Таиланд пригрозил применением тяжелого вооружения. Власти Камбоджи осудили атаки и заявили, что тайские войска вторглись, а камбоджийская армия только оборонялась.

Фото: Sun Weitong/XinHua / www.globallookpress.com

Спокойные и миролюбивые Несмотря на ситуацию на границе Таиланда и Камбоджи, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с 360.ru назвал их спокойными и миролюбивыми странами. «Нынешняя Камбоджа, конечно, гораздо более спокойное государство, чем во времена „Красных кхмеров“. Тогда это был ужас для всего региона. И Таиланд — крайне миролюбивая страна. <…> Камбоджа пытается себя позиционировать как свободное, спокойное государство с добрососедскими отношениями», — заявил эксперт.

Интересно «Красные кхмеры» — распространенное неофициальное название экстремистского националистического политического движения маоистской ориентации в Камбодже. «Красные кхмеры» — распространенное неофициальное название экстремистского националистического политического движения маоистской ориентации в Камбодже.

При этом он признал, что у всех есть «внутренние неустойчивые моменты», ускользающие из-под контроля центральной власти. Также возможно внешнее давление на Юго-Восточную Азию в целом, которая не отличается спокойствием. Солонников напомнил о конфликтах в Пакистане, Индии, вокруг Мьянмы. А также о ситуации вокруг Китая и Филиппин.

Фото: Van Pov/XinHua / www.globallookpress.com

«Поэтому общая напряженность, конечно, сказывается и здесь. И разыгрывать карту взаимоотношений между этими двумя странами внешние игроки тоже вполне могут. <…> Использовать нестабильность внутри для того, чтобы внешним силам поиграть, это вполне вероятно», — отметил эксперт. Отдельных высказываний от внешних игроков пока не было, добавил собеседник 360.ru. Он отметил, что правительства Таиланда и Камбоджи к агрессивным действиям в последнее время не были настроены.