На границе Камбоджи и Таиланда произошло вооруженное столкновение
Тайские военные нанесли авиаудар по Камбодже в ответ на атаку системами залпового огня. Об этом сообщило командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда.
Кроме того, камбоджийские силы открыли огонь на тайско-камбоджийской границе. Двое военных получили ранения. По данным командования тайской армии, солдаты ВС Камбоджи первые открыли огонь.
При этом Минобороны страны заявило, что военные только приняли ответные меры в целях самообороны.
Таиланд со своей стороны поднял истребители F-16, открыли огонь по территории Камбоджи и уничтожили военную цель.
Эскалация произошла на фоне дипломатического конфликта — накануне Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня и выслал камбоджийского дипломата.
Накануне при подрыве противопехотной мины близ границы двух стран пострадали пятеро тайских военных. После инспекция выявила многочисленные минные закладки, которые, по данным властей, появились там в последние месяцы.
Сейчас Таиланд закрыл все пункты пропуска на границе с Камбоджей.