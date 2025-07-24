На границе Камбоджи и Таиланда произошло вооруженное столкновение

Тайские военные нанесли авиаудар по Камбодже в ответ на атаку системами залпового огня. Об этом сообщило командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда.

Кроме того, камбоджийские силы открыли огонь на тайско-камбоджийской границе. Двое военных получили ранения. По данным командования тайской армии, солдаты ВС Камбоджи первые открыли огонь.

При этом Минобороны страны заявило, что военные только приняли ответные меры в целях самообороны.

Таиланд со своей стороны поднял истребители F-16, открыли огонь по территории Камбоджи и уничтожили военную цель.

Эскалация произошла на фоне дипломатического конфликта — накануне Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня и выслал камбоджийского дипломата.

Накануне при подрыве противопехотной мины близ границы двух стран пострадали пятеро тайских военных. После инспекция выявила многочисленные минные закладки, которые, по данным властей, появились там в последние месяцы.

Сейчас Таиланд закрыл все пункты пропуска на границе с Камбоджей.