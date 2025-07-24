Не менее 11 жителей Таиланда погибли при атаке со стороны Камбоджи
При атаках со стороны Камбоджи погибли не менее 11 тайцев. Об этом сообщил CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда.
Исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтам Вечаячай заявил, что Камбоджа не объявляла войну, но никаких переговоров с ней не будет, пока огонь не прекратится.
Власти страны призвали международное сообщество осудить действия Камбоджи.
В свою очередь, ее бывший премьер-министр Хун Сен заявил, что Таиланд хочет закрыть древний храмовый комплекс Та Моан Тхом, расположенный на спорной территории, и что у камбоджийцев «нет выбора, кроме как сражаться и отвоевать его».
Накануне Таиланд отозвал собственного посла из Пномпеня и выслал камбоджийского из Бангкока. Наутро начался пограничный конфликт: тайские военные подняли в воздух F-16 и нанесли авиаудар, а камбоджийские обстреляли противника из систем залпового огня.
На границе закрыли все пункты пропуска. Экскурсии в Камбоджу для туристов, в том числе российских, отменили, жизням отдыхающих ничто не угрожает.