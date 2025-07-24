В Таиланде эвакуировали жителей четырех провинций на границе с Камбоджей

Администрации четырех провинций Таиланда, которые граничат с Камбоджей, объявили эвакуацию местных жителей из-за эскалации конфликта. Об этом сообщило издание Nation .

«Губернаторы четырех провинций у границы с Камбоджей, где в четверг произошли столкновения, отдали распоряжение об эвакуации жителей, живущих у границы», — заявили журналисты.

По их данным, речь идет о провинциях Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.

Ранее командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда сообщило об авиаударе по Камбодже. Атаку совершили в ответ на удары камбоджийских сил системами залпового огня.

Также военные Камбоджи атаковали тайско-камбоджийскую границу. В итоге ранения получили два солдата. Таиланд со своей стороны поднял истребители F-16, атаковал Камбоджу и уничтожил военную цель.