Антиправительственный протест начался в Бангкоке

В столице Таиланда проходит антиправительственный протест. Все началось с чтения буддийских молитв. Прямой репортаж с площадки протеста на площади Монумента победы вел таиландский сетевой телеканал The Reporters.

Протест организовало общественное движение «Объединение патриотических сил в защиту суверенитета». Участники требуют отставки премьер-министра Пхеттонган Чинават и ее правительства. Они обвиняют премьера в подрыве суверенитета Таиланда и передаче иностранному правительству конфиденциальной информации.

Все это произошло после того, как в стране распространился отрывок аудиозаписи телефонного разговора Чинават с экс-премьером, ныне председателем сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном.

По данным таиландских СМИ, в разговоре 15 июня Чинават назвала генерала, командующего Вторым военным округом Таиланда, который охраняет границу с Камбоджей, «представителем противной стороны». Чинават сообщила Хун Сену, что в ближайшие дни Таиланд не будет отключать электроэнергию и интернет, которые поставляет в приграничные районы Камбоджи.

Отношения между Таиландом и Камбоджей резко обострились после столкновения военных 28 мая в нейтральной зоне на одном из пяти спорных участков границы.

Ранее шесть человек задержали в Сербии по подозрению в подготовке государственного переворота и нападений на чиновников. Подозреваемые обсуждали атаки на госучреждения и полицейских, а также штурм здания правительства.