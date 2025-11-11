«Наш ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и беспилотников, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он абсолютно неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. <…> Они выставляют напоказ „Орешник“, который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить», — признался бывший офицер.

США вышли из договоренностей с Россией о стратегической стабильности, и следствием этого стала модернизация российского военно-промышленного комплекса, подчеркнул Джонсон.

Украину предупредили, что Белоруссия может стать угрозой и применит переданный ей ракетный комплекс «Орешник». Киевским властям напомнили, что Минск находится всего в 440 километрах от украинской столицы.