В США предупредили Украину о возможном ударе «Орешником» со стороны Белоруссии

Возможное применение Белоруссией ракетного комплекса «Орешник», полученного от России после учений «Запад — 2025», может представлять новую угрозу для Украины. Об этом сообщил американский журнал Forbes .

«Поскольку эти баллистические ракеты теперь переданы Белоруссии, это увеличит ударные возможности России на территории Украины. Минск находится всего в 440 километрах от Киева, а Москва — в 1500 километрах от украинской столицы», — говорится в материале.

Авторы издания отметили, что с учетом такого географического положения, если Россия решит ударить по украинской инфраструктуре, то это сделает ее атаки более смертоносными. У ВСУ уменьшится время на реагирование.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российский «Орешник» страшным оружием и предупредил Запад, что не стоит нарываться и провоцировать на его применение.