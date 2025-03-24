Передача украинских АЭС под контроль США превратит Украину в колонию

Если украинские атомные электростанции попадут под управление США, то Украина превратится в колонию. Такое мнение выразила член комитета Совета Федерации по международным делам и экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова в беседе с ТАСС .

По ее словам, решение взять под контроль АЭС вряд ли напрямую связано с завершением конфликта. США хотят прикрыть свои интересы мирными намерениями. Настоящая причина предложения — прибыль, которую получат Соединенные Штаты, если начнут контролировать энергетические объекты Украины.

«Представляется, что США могут планировать поставлять полученную электроэнергию в европейские страны, что фактически превратит остатки Украины в энергетическую колонию американцев», — сказала Никонорова.

Она напомнила, что под контролем Украины находятся четыре атомные электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая, Ровенская и Чернобыльская, которую сняли с эксплуатации в 2017 году.

При этом сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что США понесут убытки, если возьмут под контроль украинские АЭС. По его словам, эти станции технически устарели.