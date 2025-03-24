Передача украинских АЭС под контроль США превратит Украину в колонию

Сенатор Никонорова: Украина станет колонией, если США возьмут под контроль АЭС

Фото: РИА «Новости»

Если украинские атомные электростанции попадут под управление США, то Украина превратится в колонию. Такое мнение выразила член комитета Совета Федерации по международным делам и экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова в беседе с ТАСС.

По ее словам, решение взять под контроль АЭС вряд ли напрямую связано с завершением конфликта. США хотят прикрыть свои интересы мирными намерениями. Настоящая причина предложения — прибыль, которую получат Соединенные Штаты, если начнут контролировать энергетические объекты Украины.

«Представляется, что США могут планировать поставлять полученную электроэнергию в европейские страны, что фактически превратит остатки Украины в энергетическую колонию американцев», — сказала Никонорова.

Она напомнила, что под контролем Украины находятся четыре атомные электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая, Ровенская и Чернобыльская, которую сняли с эксплуатации в 2017 году.

При этом сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что США понесут убытки, если возьмут под контроль украинские АЭС. По его словам, эти станции технически устарели.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте