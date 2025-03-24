Политолог увидел хороший знак в длительной встрече России и США в Эр-Рияде

Продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде, которые длятся уже больше шести часов, может быть хорошим знаком. Об этом 360.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.

«То, что переговоры идут так долго, это показатель желания и намерения сторон договориться. Если бы Россия и США не испытывали особых надежд сегодня, то встреча завершилась бы гораздо раньше», — сказал он.

По словам Блохина, президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что хочет добиться прорыва в урегулировании украинского кризиса. Однако многое в этом вопросе зависит от самой Украины.

«Не исключаю, что стороны сегодня придут к неким компромиссным решениям. Но даже если США и Россия договорятся, не факт, что эти договоренности не начнет саботировать киевский режим. Потому что позиция Европы и Украины на сегодняшний день противоречит интересам США и России», — пояснил Блохин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация по итогам контактов 24 марта будет незамедлительно доложена главе государства Владимиру Путину.