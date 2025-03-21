Переговорщиков для консультаций с США подобрал лично Путин

Песков: Путин сам определил переговорщиков для встречи с дипломатами из США

Президент Владимир Путин лично подобрал дипломатов, которые будут вести переговоры с американской стороной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Он назвал главу международного комитета Совфеда Григория Карасина и советника директора Федеральной службы безопасности Сергея Беседу, выбранных в качестве переговорщиков, опытнейшими дипломатами.

«Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», — подчеркнул Песков.

Переговоры с американской делегацией пройдут в Эр-Рияде 24 марта, российские дипломаты приедут в Саудовскую Аравию в воскресенье. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что США тоже выбрали переговорщиков и сформировали команду. Он выразил надежду, что встреча пройдет в конструктивном ключе.