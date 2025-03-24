Переговоры России и США завершились в Эр-Рияде спустя 12 часов

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Они продлились более 12 часов, сообщило РИА «Новости» .

Российская и американская делегации встретились в понедельник, 24 марта, около 10:00 по московскому времени в столице Саудовской Аравии.

Встреча прошла в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton.

Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Основной вопрос, обсуждаемый делегатами России и США в Эр-Рияде, касался черноморской сделки.

Ранее Карасин рассказал, что переговоры с американскими представителями проходили творчески, обсуждались злободневные вопросы.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт можно разрешить только дипломатическим путем, отметив, что «нет военного решения». Он надеется, что переговоры технических команд России и США в Эр-Рияде приведут к прогрессу.