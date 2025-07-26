Сегодня 16:56 Демократы достали скелет из шкафа. Дело секс-преступника Эпштейна — удар по Трампу? Политолог Дудаков: дело Эпштейн серьезно бьет по Трампу 0 0 0 Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В США закипает жаркая игра — имя Дональда Трампа снова всплыло в деле секс-преступника Джеффри Эпштейна. Свадебные фото, совместные вечеринки, списки с фамилией «Трамп» — все это делает американского президента не просто объектом критики, а политической мишенью. Что известно о деле Эпштейна и как оно угрожает Трампу — в материале 360.ru.

Дело Джеффри Эпштейна В 2008 году американский инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн признал вину в склонении к занятию проституцией. Тогда же его осудили за изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м финансиста арестовали за торговлю людьми. Эпштейн считался создателем сети по вовлечению девушек-подростков в проституцию и сексуальную эксплуатацию. Некоторых из них банкир сам насиловал или продавал состоятельным клиентам.

Интересно Файлами Эпштейна называют материалы уголовного дела. Речь идет о тысячах документов и показаний свидетелей. В их числе списки знакомых финансиста: Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие. Файлами Эпштейна называют материалы уголовного дела. Речь идет о тысячах документов и показаний свидетелей. В их числе списки знакомых финансиста: Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

Имена политиков и бизнесменов в документах не означают их причастность к преступлениям финансиста, но позволяют оппонентам спекулировать на теме соучастия. В 2019 году Эпштейн наложил на себя руки в тюрьме, что породило множество слухов и теорий заговора.

Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Эпштейн и Трамп Имя Трампа снова всплыло в деле Эпштейна с особым размахом. Газета The Guardian сообщила, что имя американского лидера фигурирует в досье Минюста США на финансиста, а конгресс вызвал в суд для дачи показаний сообщницу секс-преступника Гислейн Максвелл. Белый дом в панике опроверг сообщение газеты The Wall Street Journal о том, что в мае генпрокурор Пэм Бонди сообщил Трампу о наличии его имени в печально известных файлах Эпштейна. На архивных кадрах со свадьбы Трампа и актрисы Марлы Мейплс в 1993 году также заметили банкира. «Вы шутите, да?» — ответил президент журналисту CNN на просьбу прокомментировать фото. Трамп и Эпштейн очень близко дружили до 2004 года, сообщила газета The New York Times. «Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн провели почти 15 лет, общаясь бок о бок как публичные друзья», — написали авторы материала.

Фото: РИА «Новости»

Во время предвыборной кампании Трамп обещал рассекретить файлы Эпштейна и неоднократно клеймил демократов, которые покрывали этот скандал. В движении MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), символом которого является сам президент, дело Эпштейна называют не иначе как «сексуальная фабрика педофилов». Предприниматель Илон Маск не раз призывал Трампа исполнить предвыборное обещание. «Просто опубликуйте файлы, как обещали», — говорил он. Но глава государства в очередной раз решил, что и этот вопрос можно «позабыть». Таким образом дело Эпштейна стало символом вседозволенности элит и элементом классовой борьбы.

Фото: РИА «Новости»

Чем грозит Трампу дело Эпштейна Скандал с финансистом довольно серьезно бьет по Трампу в политическом плане, рассказал 360.ru политолог, американист Малек Дудаков. «Мы пока не видим какого-то серьезного падения рейтингов, тем не менее, проявляется раскол внутри MAGA-коалиции, которая привела Трампа к власти. Именно ей Трамп обещал публикацию этих документов. Пока ее не случилось. Хотя, наверное, что-нибудь мы все-таки увидим осенью, когда конгресс вернется из отпуска», — отметил он. При этом ждать импичмента Трампа не стоит.

Республиканцы, контролирующие обе палаты конгресса, на это никогда не пойдут. Тем не менее, раскол собственного электората — это всегда не самая хорошая история для любого политика. В том числе в нынешних реалиях, когда год остается до предстоящих промежуточных выборов в конгресс. Малек Дудаков политолог

Почему Трамп не рассекретил документы Эпштейна Трамп до сих пор не рассекретил файлы Эпштейна, потому что в каком-то контексте там упоминаются его связи с секс-преступником, предположил политолог. «Я не думаю, что там есть очень серьезный компромат на Трампа. Если бы он был, то уже с 2016 года его бы задействовали. Но само упоминание Трампа в одном контексте с Эпштейном, думаю, ему сильно не нравится, поэтому он пока хочет „подчистить“ документы. Убрать все свои упоминания из материалов дела Эпштейна, после чего это все можно будет опубликовать. Очевидно, что какое-то время это, скорее всего, займет», — объяснил Дудаков. Политолог Руслан Осташко считает, что демократы пытаются дискредитировать Трампа. «Но проблема в том, что за годы охоты на Трампа демократы истратили почти весь арсенал. Привязать его к преступлениям Эпштейна? Да, это красиво звучит на обложках таблоидов. Но в реальности: ни обвинений, ни официальных следственных действий», — сказал эксперт.