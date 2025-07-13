Трамп обвинил демократов в создании «списка Эпштейна»

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в фальсификации документов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном. По его словам, они ранее обманывали общественность и по другим делам. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные Обамой, продажной Хиллари (бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон — прим. ред.)», — написал Трамп.

По словам Трампа, демократы вместе с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР, а также с «неудачниками и преступниками» из администрации Джо Байдена «создали» досье Эпштейна. Они, как утверждает Трамп, обманули мир, распространяя опровергнутую теорию о «российском следе», информацию о ноутбуке сына бывшего президента Хантера Байдена с компрометирующими данными и многое другое.

«Они создали досье Эпштейна, как создали подделку о Хиллари Клинтон и досье Кристофера Стила, которую использовали против меня», — подчеркнул Трамп.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что после покушения во время предвыборной кампании в 2024 году поведение Трампа изменилось.