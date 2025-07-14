Сообщница Эпштейна заявила о готовности выступить перед конгрессом США

Подруга Эпштейна Гилейн готова выступить перед конгрессом США по его делу

Отбывающая 20-летний срок за поиск несовершеннолетних для скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл заявила о готовности выступить перед конгрессом США и раскрыть детали его дела. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

Источник отметил, что Максвелл не предлагали заключить сделку о признании собственной вины ради смягчения наказания, поэтому она «более чем счастлива» рассказать американцам «правду».

Какие именно подробности дела Эпштейна готова раскрыть Максвелл, на данный момент неизвестно.

Суд присяжных в декабре 2021 года признал Максвелл виновной по пяти пунктам обвинения, наиболее тяжкий — торговля несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее бизнесмен Илон Маск призвал президента США Дональда Трампа обнародовать материалы по делу Эпштейна. Предприниматель напомнил, что американские власти обещали это сделать.