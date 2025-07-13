«Просто опубликуйте материалы». Маск призвал придать огласке документы по делу Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск призвал президента Дональда Трампа обнародовать материалы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Бизнесмен напомнил, что власти обещали это сделать.

Трамп ранее назвал документы по делу Эпштейна «выдумкой демократов». По его словам, в создании материалов якобы участвовали бывшие руководители ФБР, ЦРУ, а также преступники и неудачники из администрации экс-президента США Джо Байдена.

По словам американского лидера, если бы эти материалы могли ему навредить, их бы уже обнародовали.

«Серьезно, он произнес слово „Эпштейн“ шесть раз, пока призывал всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — написал Маск в социальной сети Х.

В чем обвинили Эпштейна

Финансист обвиняется в организации сексуальных вечеринок с участием несовершеннолетних в его особняке на Манхэттене. Все происходило в 2002–2005 годах.

Эпштейн умер в тюрьме, после чего в США началась публикация списков известных лиц, связанных с делом финансиста. Это спровоцировало широкий общественный резонанс.