«Просто опубликуйте материалы». Маск призвал придать огласке документы по делу Эпштейна
Американский предприниматель Илон Маск призвал президента Дональда Трампа обнародовать материалы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Бизнесмен напомнил, что власти обещали это сделать.
Трамп ранее назвал документы по делу Эпштейна «выдумкой демократов». По его словам, в создании материалов якобы участвовали бывшие руководители ФБР, ЦРУ, а также преступники и неудачники из администрации экс-президента США Джо Байдена.
По словам американского лидера, если бы эти материалы могли ему навредить, их бы уже обнародовали.
«Серьезно, он произнес слово „Эпштейн“ шесть раз, пока призывал всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — написал Маск в социальной сети Х.
В чем обвинили Эпштейна
Финансист обвиняется в организации сексуальных вечеринок с участием несовершеннолетних в его особняке на Манхэттене. Все происходило в 2002–2005 годах.
Эпштейн умер в тюрьме, после чего в США началась публикация списков известных лиц, связанных с делом финансиста. Это спровоцировало широкий общественный резонанс.
Маск уже упоминал об Эпштейне в конфликте с Трампом
Бизнесмен ранее сделал очередной выпад в адрес Трампа, когда тот назвал его «полностью слетевшим с катушек». Тогда предприниматель продолжил словесную перепалку с американским лидером в Сети. Он напомнил, что по делу Эпштейна еще никого не арестовали.
«Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали», — написал Маск под картинкой с нулями.
Подпись на изображении гласила: «количество арестов по делу Эпштейна». После этого предприниматель показал мем, на котором человек превращается в клоуна.
В начале июля стало известно, что Минюст США и ФБР якобы не обнаружили доказательств того, что финансист шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов». Маск отметил, что такие выводы противоречит обещаниям рассекретить перечень.
«Мы опубликуем список Эпштейна; нам нужно чуть больше времени; список Эпштейна у меня на столе; нет списка Эпштейна», — гласили подписи на меме с клоуном.
При этом под фразой «у меня на столе» подразумевался, скорее всего, Дональд Трамп.