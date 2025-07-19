В США напомнили о 15-летней дружбе Трампа с Эпштейном

NYT: Трамп и Эпштейн были друзьями много лет

Президент США Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн очень близко дружили до 2004 года. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн провели почти 15 лет, общаясь бок о бок как публичные друзья», — отметили в статье.

Журналисты подчеркнули, что Трамп и Эпштейн устраивали роскошные ужины в частном клубе и резиденции нынешнего президента, на которые приглашали моделей. В публикации привели показания в деле Эпштейна, согласно которым одна из девушек, обвинявших финансиста в изнасиловании, работала в доме Трампа в Мар-а-Лаго.

Ранее стало известно, что Трамп подал суд на медиамагната Руперта Мердоказа за статью об Эпштейне. Глава Белого дома пообещал, что он положит конец оскорблениям со стороны фейковых изданий.

Также американские СМИ сообщили, что нынешний американский лидер прислал Эпштейну на юбилей письмо с эротическим рисунком.