Деменция Байдена и отсутствие перспектив. Демократов ждут тяжелые времена

Демократы стараются спровадить Джо Байдена в отставку после позорных дебатов. Однако его семья не намерена просто так отдавать власть и настаивает на дееспособности 81-летнего президента США. Ходят слухи, что у него вовсю разгулялась деменция — впрочем, в последняя время для американских лидеров это стало нормой.

Байдена просят уйти Прошедшие предвыборные дебаты подкосили рейтинг действующего президента США Джо Байдена. Его плачевное ментальное здоровье стало неприятным открытием для всех демократов — от верхушки до рядовых членов партии. Теперь они собираются призвать своего лидера добровольно выйти из предвыборной гонки. Редакционный совет газеты New York Times опубликовал соответствующее обращение, а в Washington Post составили список 10 кандидатов для замены Байдена. Экс-президент Барак Обама хоть и поддержал сколлегу, позднее все-таки усомнился в перспективах его переизбрания. Сам Байден утверждает, что возьмет самоотвод, только если так захотят его родные и друзья. Те настаивают на продолжении борьбы, виня в провальных дебатах неудачное время суток, чрезмерную подготовку президента, неправильную работу его советников и консультантов, словом — все и вся, забыли только магнитные бури.

Президент зависит от семьи Внутри сообщества американских демократов царит полный раздрай: они шокированы тем, что происходит, рассказал 360.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Рейтинги демократов рухнули даже в тех сферах и в местах, где раньше у них было бесспорное лидерство.

Каким образом будет складываться ситуация, достаточно сложно предугадать, потому что уже не действуют какие-либо политтехнологические или политологические факторы. Играют роль мнение семьи, ее действия. Рафаэль Ордуханян

Собеседник 360.ru уточнил, что будет хорошо, если у Байдена хватит мудрости на последнем издыхании выступить перед нацией и сказать: «Извините, я устал, я ухожу, простите за то, что я сделал». И передать полномочия кому-то другому. В противном случае будет «кровавая баня» — гражданская война.

В чем и демократы, и республиканцы (а я имею в виду не только политиков, но и электорат) едины, так это в уверенности: того, что сейчас происходит в Штатах, не должно быть. Люди уже конкретно говорят, что Байден — угроза национальной безопасности. Рафаэль Ордуханян

Это недовольство может привести к тихому перевороту или президента устранят с помощью «медицинского импичмента» как недееспособного исполнять свои обязанности, предположил американист. Но изменения будут обязательно, хотя пока не ясно, в какой именно форме.

Фото: Президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии, 13 июня 2024 года. VANNICELLI/GRILLOTTI / Global Look Press

Катастрофа неизбежна Парадокс нынешней предвыборной ситуации в США заключается в том, что если кто-то и в состоянии хотя бы в какой-то форме победить Трампа, то это только Байден, пояснил Ордуханян. Демократическая партия представляет собой сборище абсолютных ничтожеств в политическом смысле. «Там даже близко нет никого, сравнимого по масштабу с Байденом. И это ни в коей мере не говорит о достоинствах нынешнего президента США, скорее о ничтожестве его фона. Достаточно посмотреть на вице-президента Камалу Харрис — это же просто ходячий анекдот», — подчеркнул американист.

Фото: Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимр Зеленский, Швейцария, 15 июня 2024 года. IMAGE/Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Хоть немного годной заменой, по мнению Ордуханяна, мог бы стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — по крайне мере, он подходит физически. Но с ним нужно было начинать работу год или полтора назад, чтобы оградить от тех ошибок, которые политик допустил в своем штате.

Любой ход — заменят Байдена, не заменят — будет катастрофой. Единственный выход для финансового олигархата, который стоит за этой неолиберальной глобалистской повесткой: физическое устранение Трампа. Была последняя надежда засадить его в тюрьму, но, судя по всему, этого уже не случится. Рафаэль Ордуханян

Других вариантов у сторонников Демократической партии просто не осталось, подчеркнул американист. Их не спасет ни Байден, ни его отставка, ни Харисс, ни Мишель Обама. Они поздно спохватились.

Правда ли, что у Байдена деменция: мнение врача Всякий раз, когда президент США показывает себя неадекватным, находятся эксперты, которые заявляют: это тонкая игра, призванная запутать противников и усыпить их бдительность. На самом деле, Байден умен, стремителен и проницателен. Однако врачи уверены в обратном. Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев отметил, что деменция наблюдалась у Байдена на протяжении всего пребывания на посту президента.

Во время борьбы за президентский пост и в первые годы власти публика не замечала ничего подозрительного. Но профессионалам было очевидно: американский лидер идет к своей недееспособности быстрыми темпами, отметил профессор. Слишком уж велики были нагрузки для человека такого возраста.

Все поведенческие реакции Байдена в первую очередь свидетельствуют о том, что деменция прогрессирует — и очень быстро. Она носит смешанный характер, то есть деменция альцгеймеровского типа и сосудистая, но от этого не легче. Он уже где-то на грани перехода в третью стадию, можно дать только печальный прогноз. Юрий Конев

Врачи иногда могут кое-как воздействовать на пожилого человека. Чаще всего веществами, близкими к наркотическим препаратам. Такие средства вызывают короткий промежуток повышенной активности нейронов, но потом наступает быстрое истощение, которое только ускоряет процессы развития деменции, пояснил профессор. Деменция — это замещение нейронов клеток мозга, простимулировать можно только имеющиеся в наличии нейроны, а их становится все меньше и меньше.

Фото: Президент США Джо Байден выступает в Белом доме, 1 июля 2024 года. Samuel Corum — Pool via CNP / Global Look Press

«В ближайшие месяцы, наверное, Байден впадет в крайнюю стадию деменции и превратится, как говорят геронтологи, в растение. Он уже часто впадает в похожее состояние: постоянно замирает, ходит в памперсе. Это заметно окружающим», — уточнил Конев. Имитировать подобное состояние невозможно даже хорошему артисту. К тому же деменцию можно назвать «спутницей» президентов Соединенных Штатов: Рональд Рейган явно страдал ею на втором сроке, у Джорджа Буша — младшего была смешанная сосудистая и алкогольная деменция.

«Раньше отношение к президентам США во всем мире, несмотря на все их закидоны, было уважительное. Сейчас, увы, деградировало само понятие „президент Соединенных Штатов“. Неуважение к лидеру неизбежно распространяется на всю страну», — подытожил профессор.