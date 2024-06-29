Стало известно условие выхода Байдена из президентской гонки

Президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки, только если так захотят его ближайшие сторонники — родные и друзья. Фактически они давно принимают решения за него, сообщили источники издания Axios .

По информации издания, в небольшую группу постоянных сторонников Байдена, которые способствовали его баллотированию в прошлый раз, входят его супруга Джилл Байден, сестра Валери Байден, давний друг и постоянный советник Тед Кауфман и некоторые другие советники Белого дома.

«Они единственные, кто принимает решения за Байдена. Этот „кухонный кабинет“, существующий десятилетиями, действует как большая семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники имеют влияние на большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена», —отметили журналисты.

Слухи о том, что действующий американский лидер может покинуть предвыборную гонку, пошли после его дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Большинство считают, что для Байдена это мероприятие стало провальным: он плохо выглядел, сбивался, его речь не отличалась выразительностью.