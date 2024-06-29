Washington Post представила список кандидатов на замену Байдену

Демократическая партия «прятала голову в песок» во время предвыборной кампании и не замечала проблем с состоянием президента США Джо Байдена. Об этом сообщила газета Washington Post .

По мнению журналистов, на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом выступление главы государства получилось настолько невыразительным и бессвязным, что ребром встал вопрос об альтернативных кандидатах на выборы в ноябре. Издание опубликовало список 10 кандидатур для замены Байдена.

На первое место газета поместила вице-президента Камалу Харрис, а вторую строчку заняла губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Журналисты назвали ее «реальной альтернативой и почти идеальной на бумаге». В список также вошли министр транспорта Пит Буттиджич, губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом и сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

Завершили перечень имена трех политиков: жена экс-президента Мишель Обама, сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

Ранее дебаты Трампа и Байдена вызвали мировой резонанс. Оставшийся анонимным европейский дипломат заявил телеканалу CNN, что речь действующего президента США была слабой.