Сегодня 19:24 «Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис Политолог Дробницкий: нового кандидата в президенты США приведут за ручку 0 0 0 Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Ударом для демократов назвали американские эксперты дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом на главный пост страны Дональдом Трампом. «Политический труп», «Демократии конец», «Полный отрыв от реальности» — с такими заголовками после провала демократов вышли заголовки таблоидов по всему миру. Очевидно одно — в партии назревает тяжелейший системный кризис. Несмотря на отчаянные призывы некоторых поскорее заменить Байдена, пока не стало слишком поздно, демократы не могут найти подходящего лидера. Если не Байден, то кто? На этот вопрос 360.ru ответил политолог и американист Дмитрий Дробницкий.

В списке возможных претендентов от демократической партии зарубежные эксперты называют Мишель Обаму — жену экс-президента Барака Обамы, вице-президента Камалу Харрис со скоромным рейтингом одобрения 38%, сенатора Берни Сандерса, а также целую команду губернаторов от Калифорнии до Колорадо.

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Куда ты завел нас, проклятый старик? По словам политолога, основная проблема не в том, что невозможно выбрать кандидата на пост президента из членов партии, а в неправильной демонстрации на дебатах того, что сделано за эти четыре года, особенно учитывая реальную угрозу со стороны Трампа. Не стоит забывать и о сильнейшей поляризации американского общества, которое может попросту не принять результаты выборов в ноябре. «Поэтому тут нужен не только кандидат, но и четкая программа, признающая, что Демократическая партия шла не в том направлении последние четыре года как минимум, а, может быть, и больше. Поэтому личность нового президента отходит на второй план», — рассказал Дробницкий. Он убежден, что политические либеральные кланы должны прийти к согласию. Сейчас шествие Байдена на второй срок как раз говорит о том, что никакого согласия нет и в помине.

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Битва престолов Что касается якобы возможного выдвижения вице-президента Камалы Харрис — это стопроцентная заказуха в СМИ, уверен политолог. А выставление 10 возможных кандидатов как раз говорит о попытке скрыть факт, что реального кандидата у демократов нет, чтобы максимально спрятать свои внутрипартийные проблемы.

Камала Харрис — это не субъектный президент, который точно также будет покрывать в качестве фасада грызню вот этих вот самых политических кланов внутри, и будет означать по-прежнему ту же самую рассинхронизированную внутреннюю и внешнюю политику. Вот всякие и прочие там кандидаты. Мишель Обама — это самая большая легенда американской политики, причем существует она в газетах типа Вашингтон пост. На самом деле жены глав политический кланов пользуются большой нелюбовью внутри этих самых кланов. Дмитрий Дробницкий

Он подчеркнул, что при проведении прямого опроса все с изумлением обнаружат, что рейтинг Мишель Обамы стремится к нулю. Сейчас, по мнению политолога, демократы должны определиться с тем, куда идти дальше. Смена Байдена на Камалу Харрис будет означать, что война кланов продолжится. «А это значит, что, в общем, никакой когерентной внешней и внутренней политики не будет, а время до ноября горячее, и поэтому обязательно что-нибудь случится и внутри страны, и в международной политике — любой кандидат в президенты от демократов будет провальным», — пояснил Дробницкий. По мнению эксперта, интересным кандидатом является губернатор калифорнии Гэвин Ньюсом. Однако, несмотря на то, что он молод, энергичен, обладает ораторским даром, его не любят в Демократической партии. «Калифорнийцев не очень любят, несмотря на то, что они добиваются больших высот за счет своей сплоченности, большого влияния и денег, которые они могут привлечь. А вторая его проблема в том, что Калифорния — умирающий штат. Несмотря на то, что он самый большой штат по количеству населения, с потенциально самой большой экономикой США, оттуда бежит бизнес», — рассказал эксперт.

Фото: Justin Tafoya / State Department / Global Look Press

Приведут за ручку Учитывая проблемы в американском обществе, не исключено, что мы увидим совершенно другого кандидата от Демократической партии, которого сейчас нет в списках, продолжил политолог. «Его должны за ручку привести очень влиятельные люди в партии. Лучше Обама вместе с Биллом Клинтоном его приведут, скажут за него проголосовать. С другой стороны, они затянули, и времени, конечно, на раскрутку новой кандидатуры предельно мало. Они загнали себя в угол со своим мощным стариком и отцом американской демократии», — заключил Дробницкий. Действующий президент США Джо Байден может отказаться от участия в выборах, сообщили журналисты. По данным американских СМИ, глава государства примет такое решение, если так захотят люди из его ближайшего окружения.