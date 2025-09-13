Сегодня 11:54 Признал вину и хотел свести счеты с жизнью. Что известно об убийце Чарли Кирка 0 0 0 Фото: FBI Salt Lake City Мир

После громкого убийства политического активиста Чарли Кирка полиция поймала главного подозреваемого — 22-летнего Тайлера Робинсона из штата Юта. О том, что известно о задержанном, — в материале 360.ru.

Из какого оружия стреляли в Чарли Кирка Кирк получил смертельное ранение 10 сентября на встрече со студентами Университета Юты: неизвестный выстрелил в него прямо во время трансляции мероприятия. Активиста госпитализировали, но через некоторое время американцев огорошили сообщением о его смерти. Оружие, из которого застрелили Кирка, быстро нашли. Оно лежало в лесу недалеко от учебного заведения. По информации газеты The Wall Street Journal, в магазине винтовки были пули с лозунгами движения «Антифа». Вскоре в Сети появились записи с камер видеонаблюдения, где подозрительный молодой человек, одетый в кепку и темные очки, идет вверх по лестнице. После этого полиция озвучила имя главного подозреваемого — им оказался 22-летний белый американец Тайлер Робинсон. По версии следствия, именно он выстрелил с возвышенности примерно в 180 метрах от палатки, где сидел Кирк.

Фото: FBI Salt Lake City

Как задержали Тайлера Робинсона Губернатор штата Юта Спенсер Кокс рассказал, что Робинсон сам признался в убийстве, но сделал это под давлением родителей. Американец случайно сообщил о содеянном родственникам, которые настояли, чтобы он пошел в полицию. Подробности ситуации раскрыл телеканал CNN. По его версии, Робинсона сдал полиции собственный отец. Молодой человек за день до убийства проговорился во время ужина, что ему не нравится Кирк и его политические взгляды. Когда он застрелил активиста, то сознался в этом отцу, заподозрившему неладное. Со следствием стал сотрудничать и сосед Робинсона. Он показал правоохранителям сообщения парня в Discord, в которых тот описывал подробности покушения.

По данным New York Post, отец Тайлера узнал его на опубликованных в Сети фотографиях, где тот поднимался по лестнице. Когда правда раскрылась, молодой человек заявил, что скорее сведет счеты с жизнью, чем добровольно сдастся спецслужбам. После этого мужчина уговорил сына встретиться с пастором по делам молодежи, который являлся офицером оперативной группы по розыску беглецов Службы маршалов США. В итоге ФБР задержало молодого человека.

Фото: FBI Salt Lake City

Что говорят о Тайлере Робинсоне соседи и педагоги Соседи Робинсона рассказали, что он хорошо учился и даже получил престижную академическую стипендию в колледже. Также студент был «очень хорошим мормоном» и регулярно посещал церковь вместе с семьей. «Он был умным ребенком… Я была в шоке, что это вообще он», — призналась местная жительница Кристин в беседе с New York Post. Представитель Университета штата Юта Аманда Де Рито заявила, что Робинсона приняли в учебное заведение и назначили «самую высокую академическую стипендию». По ее словам, парень провел в школе Логана всего один семестр осенью 2021 года, после чего взял академический отпуск.

«Я хочу поблагодарить членов семьи Тайлера Робинсона, которые поступили правильно в этом случае и смогли привлечь его к ответственности», — отметил губернатор, его процитировало агентство Reuters. В интервью телеканалу Fox News Кокс заявил, что убийца действовал в одиночку, но на этот счет у правоохранителей пока остаются сомнения. Сотрудники ФБР начали всерьез рассматривать гипотезу о сообщниках, потому что получили странную видеозапись. На кадрах похожий на Робинсона человек обсуждает стрельбу после успешного покушения на Кирка. Пока задержанному предъявили обвинения по трем уголовным статьям: об убийстве при отягчающих обстоятельствах, незаконном хранении оружия и воспрепятствовании правосудию. Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News выразил надежду, что преступника казнят.