В США раскрыли личность подозреваемого в убийстве Кирка

Подозреваемым в убийстве политического активиста Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила газета The New York Post .

По ее данным, преступник выстрелил с возвышенности примерно в 180 метрах от палатки, где сидел 31-летний Кирк.

Во время эфира Fox News президент США Дональд Трамп подтвердил, что полиция поймала подозреваемого. Он добавил, что задержать предполагаемого убийцу помог его отец, который передал информацию через «министра, связанного с правоохранительными органами».

Американский президент выразил надежду, что задержанного «признают виновным и приговорят к смертной казни». Трамп добавил, что Кирк был прекрасным человеком.