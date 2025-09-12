Подозреваемого в убийстве Чарли Кирка полиции сдал отец

CNN: убийцу Чарли Кирка выдал отец, когда сын рассказал ему о покушении

Мужчину, подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, выдал правоохранителям его же отец. Об этом сообщил телеканал CNN.

Родственник рассказал следователям, что 22-летний Тайлер Робинсон за последние годы стал все более политизированным.

За день до убийства во время ужина в семье обсуждали приезд Кирка в Университет Юты. Робинсон говорил о том, почему ему не нравится Кирк и его политические взгляды, которые были якобы полны ненависти. После убийства молодой человек признался во всем отцу.

Также сосед Робинсона показал следователям его сообщения в Discord, в которых тот описывал подробности покушения.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил задержание подозреваемого. Он рассказал, что предполагаемого убийцу помог задержать его близкий родственник.

Чарли Кирк стал жертвой стрельбы 10 сентября в штате Юта. Он выступал в кампусе университета, когда в него выстрелили из винтовки. Пуля попала в шею. Активиста доставили в тяжелом состоянии в больницу, врачи не смогли его спасти.