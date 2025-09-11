Пули с лозунгами нашли в оружии, из которого могли убить Чарли Кирка

WSJ: в винтовке, из которой могли убить Кирка, нашли пули с лозунгами «Антифа»

В магазине винтовки, из которой, предположительно, застрелили активиста Чарли Кирка, нашли пули с лозунгами движения «Антифа». Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Среди отметок есть инициалы, которые правоохранители стремятся сопоставить с профилями подозреваемых», — отметили в сообщении.

Теперь следователи стремятся найти подозреваемого в убийстве политика с помощью надписей на винтовке. Речь идет об охотничьем ружье старой модели 30-го калибра.

Завернутую в полотенце винтовку обнаружили в лесу недалеко от места стрельбы в Университете Юты.

В патроннике винтовки осталась гильза. В магазине также находились три целых патрона, и на каждом из них была надпись.

Ранее лидер США Дональд Трамп пообещал посмертно наградить убитого политика Чарли Кирка президентской медалью Свободы. Дату награждения объявят позже.