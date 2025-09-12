Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сдался под давлением семьи
Губернатор Юты Кокс: подозреваемый в убийстве Кирка сдался полиции сам
Задержанный по подозрению в убийстве консервативного американского активиста Чарли Кирка сдался в руки полицейских, прислушавшись к давлению семьи. Как сообщил CNN, с таким заявлением выступил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.
Он подтвердил сообщения СМИ, что задержанного зовут Тайлер Робинсон и ему 22 года.
Губернатор подчеркнул, что молодой человек случайно признался в убийстве одному из членов семьи. Родные настояли, чтобы он сдался полиции.
«Подозреваемого отправили в окружную тюрьму штата по нескольким обвинениям, включая убийство при отягчающих обстоятельствах», — объявил Кокс.
Первым о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка объявил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что информацию о местонахождении злоумышленника полицейским передал отец.
Консервативный активист Чарли Кирк погиб в результате стрельбы на встрече со студентами Университета Юты. Расследующие дело криминалисты обнаружили брошенное оружие в лесу недалеко от учебного заведения.