Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сдался под давлением семьи

Губернатор Юты Кокс: подозреваемый в убийстве Кирка сдался полиции сам

Задержанный по подозрению в убийстве консервативного американского активиста Чарли Кирка сдался в руки полицейских, прислушавшись к давлению семьи. Как сообщил CNN , с таким заявлением выступил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

Он подтвердил сообщения СМИ, что задержанного зовут Тайлер Робинсон и ему 22 года.

Губернатор подчеркнул, что молодой человек случайно признался в убийстве одному из членов семьи. Родные настояли, чтобы он сдался полиции.

«Подозреваемого отправили в окружную тюрьму штата по нескольким обвинениям, включая убийство при отягчающих обстоятельствах», — объявил Кокс.

Первым о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка объявил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что информацию о местонахождении злоумышленника полицейским передал отец.

Консервативный активист Чарли Кирк погиб в результате стрельбы на встрече со студентами Университета Юты. Расследующие дело криминалисты обнаружили брошенное оружие в лесу недалеко от учебного заведения.