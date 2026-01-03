Вторглись в страну и похитили президента. Что известно об атаке США на Венесуэлу

В субботу, 3 января, Каракас сотрясли взрывы, а президент США Дональд Трамп заявил о проведении успешной военной операции в Венесуэле, в результате которой силовики захватили и вывезли из страны действующего президента Николаса Мадуро. Что известно о конфликте к этому часу и как на происходящее отреагировало мировое сообщество — в материале 360.ru.

Хронология атаки Первые сообщения об ударах по Каракасу появились около 10:00 по московскому времени. Прозвучало минимум семь мощных взрывов в разных частях города. Первоначальными целями стали ключевые военные и инфраструктурные объекты: военная база Фортэ-Тиуна — главный военный объект столицы Венесуэлы;

авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды;

международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара;

порт и остров Маргарита в Карибском море;

здание парламента Венесуэлы (по заявлению президента Колумбии). Также атаке подверглись нефтеперерабатывающий завод и Куартель-де-ла-Монтанья — бывший военный музей, превращенный в мавзолей предыдущего лидера страны Уго Чавеса. Через полчаса после этой новости стала поступать информация о причастности США. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что приказ о нанесении ударов отдал лично американский президент Дональд Трамп. Спустя еще полчаса Fox News со ссылкой на источники в Белом доме подтвердил, что Соединенные Штаты действительно приступили к военной операции.

Фото: U.S. Department of War

Реакция Венесуэлы и введение чрезвычайного положения Венесуэльские власти также подтвердили атаку, заявив, что ее целью является захват ресурсов государства — нефти и полезных ископаемых. Глава МИД страны Иван Хиль публично обвинил США в серьезной военной агрессии. Президент Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и отдал приказ о развертывании командования обороны. В заявлении говорилось, что вся страна должна мобилизоваться для разгрома империалистической агрессии. О чем говорил индекс пиццы Пентагона По информации западных СМИ, Соединенные Штаты давно готовились ударить по Венесуэле. Изначально старт операции планировали на 25 декабря, день католического Рождества, однако в итоге сроки решили сдвинуть.

Фото: Marcos Salgado / www.globallookpress.com

Тогда военное руководство США отдало приоритет удару по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Нигерии, а затем предпочло подождать улучшения погодных условий для получения тактического преимущества. Минувшей ночью появились косвенные признаки того, что Соединенные Штаты готовятся к активным действиям. Индикатором происходящего стал так называемый индекс пиццы Пентагона. Этот неофициальный показатель отслеживает количество заказов пиццы в заведениях вокруг штаб-квартиры американского Министерства обороны. В ночь на 3 января уровень заказов подскочил на 333%. Подобные всплески наблюдались перед вторжением в Панаму в 1989 году и операцией «Буря в пустыне» в 1991-м.

Фото: White House

Предыстория конфликта: угрозы и давление Трампа

Нынешняя военная операция стала кульминацией долгой политической конфронтации. Еще 17 декабря 2025 года Дональд Трамп заявил, что отдал приказ блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, а власти страны объявил иностранной террористической организацией.

Американский лидер неоднократно предупреждал о возможности силового сценария. Он утверждал, что Венесуэла окружена крупнейшей в истории региона военной армадой, а давление на Каракас будет продолжаться, пока государство не вернет Соединенным Штатам нефть, землю и другие активы, якобы украденные. До 3 января уже был первый крупный сигнал о том, что США действительно готовы применить силу. По данным CNN, ЦРУ нанесло удар беспилотником по портовому терминалу на побережье Венесуэлы, который, как считали американские власти, якобы использовался для перегрузки наркотиков.

Международная реакция

Одним из первых в мировом сообществе на атаку США на Венесуэлу отреагировал президент Колумбии Густаво Петро. Он назвал ее предупреждением всему миру. «Прямо сейчас они бомбят Каракас. Предупреждение всему миру, они напали на Венесуэлу. Они бомбят ракетами. ОАГ и ООН должны немедленно собраться на заседание», — призвал глава государства.

Фото: Li Zijian / www.globallookpress.com

Турция также публично поддержала Каракас. Действия Соединенных Штатов в Анкаре назвали бандитизмом. Об этом написал в соцсети главный советник президента страны Джемиль Эртем.

Мы на стороне народа Венесуэлы и президента Мадуро! Этот бандитизм не должен остаться безнаказанным.

Аналогичным образом высказался и кубинский лидер Мигель Диас-Канель. Он назвал происходящее преступным нападением США на Венесуэлу и призвал международное сообщество срочно отреагировать на случившееся. В Европе на удары по Каракасу отреагировали весьма сдержанно. Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что решение американских властей оказалось неожиданным для правительства Польши. «Еще придет время на анализ, как это повлияет на ситуацию в нашем регионе. В нынешние времена такие происшествия влияют на весь мир», — сказал он. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла действия Соединенных Штатов агрессией. Ведомство выпустило заявление по поводу происходящего, в котором осудило атаку США. Российский журналист Алексей Наумов отметил, что действия США против Венесуэлы в очередной раз продемонстрировали, что никаких правил игры для них не осталось. «Выводы в действительности не сделаны ни после 1945 года, ни после момента единоличного доминирования США в мире и их военных кампаний в Ираке и Афганистане», — написал он в Telegram-канале.

Фото: U.S. Department of War

Где находится Николас Мадуро Выступить с заявлением готовится и Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он анонсировал пресс-конференцию, которая пройдет в Мар-а-Лаго.

США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы: президент Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны.

Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта», уточнял CBS News. По словам госсекретаря США Марко Рубио, именно задержание лидера Венесуэлы было истинной целью военной операции. Дальнейшие удары Соединенных Штатов не ожидаются, написал Рубио в соцсети X. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на Рубио заявил, что президент Венесуэлы предстанет перед судом.

Николас Мадуро был арестован американскими военными для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах.

По информации The New York Times, взрывы в Каракасе действительно прекратились, но американские военные самолеты еще остаются в воздухе.