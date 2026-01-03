В Колумбии назвали атаку США на Венесуэлу предупреждением всему миру

Президент Колумбии призвал к экстренному заседанию ООН после ударов по Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро сделал заявление об атаке Соединенных Штатов на Венесуэлу. Он опубликовал его в соцсети X.

«Прямо сейчас они бомбят Каракас. Предупреждение всему миру, они напали на Венесуэлу. Они бомбят ракетами», — написал он.

Петро призвал ОАГ и ООН собраться на заседание в экстренном порядке.

Ранее появились кадры мощных взрывов в Каракасе. Они прогремели в ночь на 3 января. По словам очевидцев, удары могли наносить по президентскому дворцу и зданию Генштаба.

После взрывов без электроэнергии осталась почти вся южная часть города, неподалеку от которой расположена значимая военная база.