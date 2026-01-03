В США пообещали отдать Мадуро под суд

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после захвата американскими военными предстанет перед судом. Об этом в социальной сети X сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

«Теперь он предстанет перед правосудием за свои преступления. Для Венесуэлы наступила новая эра!» — написал Ландау.

Сенатор Майк Ли со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио заявил, что процессом над Мадуро займется уголовный суд.

«Только что говорил с Рубио. Он сообщил мне, что американские военнослужащие арестовали для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям в США», — заявил он в соцсети X.

Рубио, по словам сенатора, заверил, что военная операция против Венесуэлы была прикрытием для задержания Мадуро.

Власти республики потребовали от США подтвердить, что Мадуро и его супруга еще живы, сообщило Reuters со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

Министр Венесуэлы Владимир Падрино в видеообращении к нации в эфире государственного телевидения заявил, что страна окажет сопротивление иностранным войскам.

«В результате атаки США на страну рано утром пострадали гражданские районы. Венесуэла собирает информацию о погибших и раненых», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о захвате Мадуро и вывозе из Венесуэлы.